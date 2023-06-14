五股電信基地台被拆除！居民斷網哀號：就是有這種自私鬼

▲五股的基地台遭檢舉而拆除，現在居民訊號相當差，甚至會連網路都收不到。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

現在手機網路愈來愈發達，若想要有良好的收訊，就需要一定數量的基地台。不過，新北五股近期收訊變差，甚至連網路都連不上，原因竟是居民抗議，業者只好關閉基地台，另尋他處裝設，簡訊內容曝光後，引起大片討論。

一名男子在臉書社團「我是五股人」張貼一則貼文，痛罵「就因為有這種自私鬼，大家都要有斷網的心理準備了」。

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從簡訊內容當中可看見，電信公司通知用戶，因為五股附近有居民要求業者關閉基地台，等到關閉以後，可能會影響網路使用品質，現在工程單位已在積極尋找新地點、增設站台，若有不便敬請見諒。

▼居民收到簡訊才知道，是基地台又被檢舉拆除。（圖／翻攝臉書／我是五股人）



貼文引發討論後，不少當地住戶無奈留言，「如果電信業願意…可以來我家看看適不適合架設…一切好談」、「基地台不是嫌惡設施，沒訊號的地方才是嫌惡設施好嗎」、「很好了，我們家斷訊還沒通知，投訴也沒有用」、「其實一開始頂樓有裝基地台就表示自己是願意的，會被拆應該是其他人或週圍的人不接受吧！」

根據《聯合新聞網》報導，國民黨新北市議員陳明義表示，去年就有業者因檢舉而拆除基地台，本來要到水碓公園裝設，但因為公園地勢問題，加上原本裝設的大樓又同意裝回，於是又裝了回去，結果現在再度遭檢舉而拆除，不斷循環，會繼續邀請業者商討架設在公有地的方式，希望能夠解決訊號問題。