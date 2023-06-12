618電信業者優惠一次看！4G吃到飽388元　再抽旗艦機

▲電信業者推618優惠。（圖／中華電信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

接近618購物節，許多電信業者也紛紛推出優惠活動，各大電信業者也推出618相關優惠活，除了電信方案優惠之外，也有許多抽獎活動，消費者可以趁機申辦撿便宜。

中華電信

中華電信宣布，至6月30日為止，申請行動、寬頻、MOD指定方案，加碼送Hami Point最高1,618點(1點等於1元)註2等優惠，雙週再抽5星級奢華露營「峇嵐杉丘一泊三食」及「Hami Point 618點」活動期間內於網路門市申請指定業務，限時加贈6,180元Hami商城好康券。

遠傳

至6月底前，遠傳推出「買小送大」限時優惠，只要月付799元起，不僅熱門手機只要0元起，還加送iPad、Switch OLED版主機、65型4K大電視等熱門3C娛樂家電。同步推出手機最高現折2,000元、遠傳friDay影音2個月月租0元、舊換新最高多折6,000元、免綁約入手品牌家電最高折9,000元等加碼，另6月申辦三星指定機種，除加送手機保險1個月，更有機會抽中10萬旅遊金。

台灣大

台灣大哥大與台灣大寬頻即日起推出網路門市年中回饋，凡於台灣大網路門市申辦「好速成双」指定專案，月付1,599元暢享5G行動與1Gbps光纖上網雙飽，還可帶走3,500元momo幣，加碼抽價值萬元的家電大禮包。即日起於台灣大寬頻網路門市申辦1G光纖上網指定方案，即可免費租用3台Mesh Wi-Fi 6，額外享Disney+無限暢看3個月、花東4天3夜旅遊優待券，還有機會獲得台南豪華住宿券及泰國來回機票優待券。

亞太

亞太電信數位門市祭出最終回限時優惠，7月3日前新申辦、攜碼388全速上網吃到飽方案，約期24期，享4G不限速上網吃到飽、網外、市話免費70分鐘，加碼送2,400元全家購物金，換算後合約期間內每天花費不到10元，就能享有4G不限速上網吃到飽的超值優惠。另外，還有機會抽中三星旗艦機S23+(市價33,900元)。