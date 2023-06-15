申請客運站名「伊達邵」改飯店名！引爆眾怒　南投監理站證實撤銷

▲日月潭力麗溫德姆溫泉酒店預計今年將試營運。（資料圖／力麗集團提供）

記者李姿慧／台北報導

日月潭伊達邵為原住民邵族主要居住地，吸引不少觀光客，也有不少飯店進駐，其中奢華五星的力麗溫德姆溫泉酒店預計今年9月試營運，傳出該業者向公路總局監理站申請，將該地客運站名「伊達邵」改為「伊達邵力麗溫德姆溫泉酒店」，引發邵族文化團體和民眾不滿，監理站證實業者今已撤銷申請。

南投客運6669路線停靠伊達邵、日月潭，不少觀光客會搭乘，不過公路總局台中區監理所南投監理站6月9日卻發文給邵族文化發展協會，通知6月21日將辦理客運路線「伊達邵」站牌更名會勘。

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公文通知，因日月潭力麗溫德姆溫泉酒店發函，申請將「伊達邵」站名變更為「伊達邵力麗溫德姆溫泉酒店」，邀請出席並表達意見。消息一出，引發邵族文化團體和不少民眾不滿，邵族文化發展協會在臉書上表示，站牌雖然只是小小的告示，但不論是用邵族語或英文表示，都將代表觀光客來到當地的第一個印象。

不少網友也力挺邵族文化發展協會，指「客運站牌是公共資源，豈有為單一私人企業服務的道理？」、「區區酒店是要經營一百年嗎，竟然敢跟部落名字並列」、「真的太離譜了」。

公路總局南投監理站表示，因為酒店業者之前來文申請更改站名，為廣蒐各界意見，所以才辦理會勘邀請各單位和團體參加，因地方有不同聲音，目前已經取消6月21日會勘，此外，今天酒店業者也已告知將撤銷更改站名申請，將尊重地方意見，不會再爭取改名。