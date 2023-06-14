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一秒點亮料理用餐氛圍！超神「舒味思®氣泡水」讓嘮叨王Fred嘴巴閉閉質感上身

一秒點亮料理用餐氛圍！超神「舒味思®氣泡水」讓嘮叨王Fred嘴巴閉閉質感上身( 圖 影片）

▲最新一集的《FRED料理影片》，特別為粉絲獻上英式經典料理「牛肉派」，而被網友譽為「氣泡水界質感擔當」的Schweppes舒味思®氣泡水，這次不只搭餐增添風味，更在料理過程中被賦予相當關鍵的角色。（圖／擷取自《FRED料理影片》，下同）

消費中心／綜合報導

喜歡看Fred煮菜的粉絲們，除了想學幾招獨門的料理秘訣，也很享受被他連珠砲似的幽默逗得呵呵笑的時光。不過在最新一集的《FRED料理影片》中，Fred難得化身「英國紳士」，影片一開頭就直言，「最高質感就是，話越少越好。」強調這次要挑戰自己，如何用「最高質感」來做一道菜，因為這道菜就是最鄉村、最經典的英式料理代表——Steak Pie牛肉派，果然馬虎不得！而且在料理過程中，Fred更祭出此次的秘密武器「Schweppes舒味思®氣泡水」，讓粉絲們都超好奇，到底要加在哪個重要環節裡？

▲▼ Fred,廚佛,Schweppes,舒味思,氣泡水,牛肉派,FRED吃上癮。（圖／擷取自《FRED吃上癮》，下同）

▲影片一開始，Fred就直言這次要挑戰自己，「用最高質感來做出一道菜」。

秉持廚師初心的Fred，從派皮製作到內餡、配料蔬菜的準備，全不假手他人。首先要製作的就是酥脆派皮，先以冰過的奶油、雞蛋、麵粉攪打，接著再加入蛋黃液、鮮奶油、糖和鹽，揉成麵糰後也要注意溫度是否有變，抓準放入冰箱冰鎮的時刻，才能讓派皮在後續的烘烤中，產生令人回味無窮的脆度。

▲▼ Fred,廚佛,Schweppes,舒味思,氣泡水,牛肉派,FRED吃上癮。（圖／擷取自《FRED吃上癮》，下同）

▲▼雖然還不是氣泡水出場的時候，但自詡為「氣質代表」的Fred依舊擋不住一旁「舒味思®氣泡水」帶來的質感誘惑，麵糰準備完後就迫不及待偷開一瓶解饞。

▲▼ Fred,廚佛,Schweppes,舒味思,氣泡水,牛肉派,FRED吃上癮。（圖／擷取自《FRED吃上癮》，下同）

接著重點當然就是牛肉派的靈魂「牛肉餡」了！Fred這次選擇的部位就是，經過獨門功夫燉煮即能很快呈現出軟嫩帶Ｑ口感的「牛腩」。Fred強調，牛腩一定要分批炒香，「鍋內牛腩太滿就容易導致降溫，這樣炒出來的牛腩就不夠香。」接著，為了帶進均衡營養，Fred還準備了大量蔬菜與牛腩一起搭配。重點來了，「通常我們要把牛肉餡燉到很爛，時間大概要2～3小時不等，如果你想要讓它快速入味，口感也想要保持軟嫩的話，我們就要加入秘密武器——氣泡水！」

▲▼ Fred,廚佛,Schweppes,舒味思,氣泡水,牛肉派,FRED吃上癮。（圖／擷取自《FRED吃上癮》，下同）

▲▼倒入適量的舒味思®氣泡水，就能在燉煮過程中幫助牛腩更快入味，肉質也能更加軟嫩鮮美。

一秒點亮料理用餐氛圍！超神「舒味思®氣泡水」讓嘮叨王Fred嘴巴閉閉質感上身( 圖 影片）

原來舒味思®氣泡水的主場就在這裡！飲用氣泡水，不只會為人們帶來暢快舒爽的感受，在燉煮過程中讓牛肉也「品嚐一點」，就能在燉煮過程中與肉質迸出完美反應，得到更加軟嫩鮮甜的口感，還能省去燉煮時間。為了搭配此次高質感的英式料理體驗，Fred也特別選擇擁有豐沛氣泡和細膩口感的質感代表舒味思®氣泡水，這也讓在本集「質感上身」的他，逮到機會又在鏡頭前再次品味氣泡水的爽口與清新。

前置作業繁複的牛肉派，終於在氣泡水帶來的順暢心情中，進行最後的裝飾擺盤。自己料理自己試吃的Fred，在吃下第一口時就忍不住滿意地說，「我對我，真是百般的尊重。」佩服自己的心情整個溢於言表！同時也多虧有氣泡水的神助攻，讓牛腩餡料經過燉煮以及和派皮烘烤的過程，還是能維持軟嫩多汁的風味與口感。不過對於Fred來說，選擇舒味思®氣泡水的原因也在於，「它除了氣泡豐沛、清爽不甜，讓味蕾提升之外，也讓你吃東西更別有滋味，喝下氣泡水都能相對清爽！」難得不只稱讚自己廚佛本事的Fred，也大推用舒味思®氣泡水搭餐。

▼舒味思®氣泡水帶來的豐沛氣泡以及清爽不甜，不但能提升餐桌上的用餐體驗，也能瞬間點亮與親友歡聚的氛圍。

▲▼ Fred,廚佛,Schweppes,舒味思,氣泡水,牛肉派,FRED吃上癮。（圖／擷取自《FRED吃上癮》，下同）

最近正值品牌推出的「別有滋味・即時抽品味好禮」活動，只要購買舒味思®氣泡水500mL（原味／萊姆）獎字蓋指定包裝商品，再掃描瓶蓋、輸入序號，就能立即參加抽獎！從風格野餐帆布袋、德國琺瑯隨行杯、漢來海港餐券，到最大獎——品味質感露營體驗，都有機會因為一瓶氣泡水而心想事成。

同時品牌也規劃了「樂賞星計畫」，每完成一個階段任務就有獲贈星星、領取獎賞的專屬機會，等於喝愈多中獎機會愈大。讓人完全可以趁這個機會，囤個幾瓶甚至幾箱舒味思®氣泡水在家裡，無論是跟著Fred的秘訣料理美食搭餐或是招呼親友享受歡聚時光，讓富有質感的優雅氣泡以及順暢入喉的口感，為平凡生活增添不一樣的驚喜與風味。

現在於各大通路購買舒味思®氣泡水，即時抽品味好禮！
手刀購買► https://reurl.cc/zA97MN
活動辦法► https://www.cokeplus.tw/schweppes-202305
 

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