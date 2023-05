2023國際琴酒嘉年華「Gin典派對」　11位國際級調酒師齊聚華山文創園區6／3～6／4歡慶「2023 World Gin Day」

【企劃特級】

近年來,國內的琴酒愛好者快速累積,不同於威士忌的濃烈,琴酒多了杜松子與多變的草本風味,國際上預估至2027年,將有每年5~7%的複合性成長,綜觀國內近三年,更有接近30~33%以上的高速成長,可見未來的Gin能量無限可期。而每年6月的第二個週六,是由國外琴酒部落客「Gin Monkey」發起的「世界琴酒日」,自2009年起,秉持著「分享對琴酒的愛」之精神延續至今,每年有超過40個國家舉行慶祝活動,且規模年勝一年。2023 Gin Festival Taipei再度吹響號角,號召喜愛琴酒與調酒文化的琴人們!2023/6/3(六)~6/4(日) 在華山文創園區室內空間,匯集超過100家琴酒品牌的亞洲最大規模,與生活風格品牌出外人市集推出的20家特色美食,一年一度的雙日限定千坪風味展區,邀您舉杯共享「Gin典派對」!

亞洲最大規模的 Gin Festival Taipei 一定有一款你命定的專屬琴酒

信義區風格酒吧Commons主理人,兼酒商「布法羅洋行」創辦人Jaffee徐文駿,攜手琴酒專家「Sidebar」主理人So So、「發琴吧」創辦人Perry,藉著對琴酒的熱愛與影響力,再度齊聚超過百家世界知名琴酒品牌,挑戰亞洲最大規模琴酒展,讓你在炎炎夏日中,一次享受超過104款風味琴酒,無論是適合新手的基本入門款、日系精釀琴酒、港式在地風味、調酒師御用十大琴酒品牌、到世界琴酒大賽冠軍酒款,連你以為不敢嘗試的香菜琴酒通通有,就在一年一度的 2023 Gin Festival Taipei(稱GFT)。

匯集11位國際級調酒師與世界50大酒吧明星調酒師 體現正宗專業的「真・琴酒展」

2023 Gin Festival Taipei邀日本、香港、泰國、印度、菲律賓、新加坡等11位客座調酒師來台,話題陣容歷年之最。首先是新加坡甫獲世界50大酒吧The World’s 50 Best Bars中亞洲No.1的「Jigger & Pony Group」總監Aki Eguchi,不僅是Diageo World Class新加坡冠軍,與Jigger & Pony旗下新品牌,隱身懷舊古宅中,店名向James Bond致敬的風格酒吧「Live Twice」調酒師,也是Diageo World Class馬來西亞冠軍的Yinying Leow攜手來台參與盛會 。另一位來自新加坡的冠軍調酒師,也是Night HAWK主理人的Peter Chua累積四大比賽冠軍殊榮,也是首次受邀參與Gin Festival。

日本則邀請出自京都最有魅力的琴酒Bar「Nokishita711」也是 [ liquid cuisine / 液体料理 ] 與Gin Festival Tokyo創辦人的Tomoiki SEKINE,植物入酒或許常見,但想不到的是連香菇、蛤蠣都是他的創作題材,令人驚豔!泰國則是由泰國BKK、Gin Festival的策展人Niks Anuman(同為泰國Yolo Group創辦人)帶來人氣酒吧Teens of Thailand團隊(簡稱TOT),擅長將當地傳統食材與料理融入作品,隱身中國城中的港味新潮酒吧的他們,與Q&A Bar首席調酒師Attapon將帶來什麼驚奇的作品,敬請期待!

另一位來自日本的藝術調酒師,則是歷經倫敦、紐約、日本多國文化洗禮的Soran Nomura(野村空人),身為調酒諮詢ABV+的主理人,也是SG Club(Asia's 50 Best Bars #21)名譽調酒師,以藝術與空間為創作靈感的他,擅長利用分層塗色的手法,為每杯酒創造混合風味,新開的Quarter Room Tokyo,憑藉多年專注藝術風格的調酒美學,讓您眼睛一亮。

來自亞洲50大酒吧名列菲律賓最佳酒吧 「The Curator Coffee & Cocktails」與「OTO」的跨界飲事鬼才職人,身兼調酒師與咖啡師的David Ong、來自新加坡「THE OTHER ROOM」獲獎無數的西班牙大師級調酒師Dario Knox,店擁超過150種木桶特色原酒值得一訪!另一位明星級調酒師Arijit Bose來自世界前50大酒吧的「28 Hong Kong Street 」也是Monkey 47前亞太區品牌大使,更是去年(Asia's 50 Best Bars #4) 印度「Tesouro」發起人之一,最後是來自香港首家分子調酒吧「Quinary」(World's 50 Best Bars #56),以「分子雞尾酒」聞名,也是「多重感官調酒術」(Multisensory Mixology)先行者的Antonio Lai ,一字排開重量級調酒師大集合!今年的GFT一定要體驗!

▲左起:2023 GFT 國際調酒師_新加坡 - 世界比賽冠軍獲獎無數Peter Chua、2023 GFT國際調酒師_新加坡Live Twice酒吧經理曾獲Diageo World Class馬來西亞冠軍 - Yinying Leow、2023 GFT國際調酒師_新加坡Jigger & Pony Group Bar 營運總監曾獲 Diageo World Class新加坡冠軍 - Aki Eguchi、2023 GFT國際調酒師_日本 THE SG CLUB名譽調酒師及日本ABV+創辦人 - Soran Nomura(野村空人)、2023 GFT國際調酒師_日本nokishita711及 Gin Festival Tokyo創辦人 - Tomoiki SEKINE。

▲左起:2023 GFT國際調酒師_新加坡 -「 THE OTHER ROOM 」主理人 的西班牙調酒師 - Dario Knox、2023 GFT國際調酒師_菲律賓The Curator Coffee & Cocktails跨界飲事鬼才職人 - David Ong、2023GFT_國際調酒師_印度「28 Hong Kong Street」也是Monkey 47前亞太區品牌大使 - Arijit Bose、2023GFT_國際調酒師_泰國BKK、Gin Festival的策展人與頂尖調酒師 - Niks Anuman、2023GFT_國際調酒師_泰國Q&A Bar 首席調酒師 - Attapon、2023GFT_國際調酒師_香港首家分子調酒吧「Quinary」及多重感官調酒術先行者 - Antonio Lai。

今年最純琴的Gin Bar攜手全台23家Bar雙日限定 POP-UP Bar Gin-Holic千萬別錯過!

今年參與Gin Festival Taipei共計有全台23家知名酒吧,由「無毒農 x Monkey 47 x KI NO BI」與The Public House、Dark Circle、Bar Dip帶來的雙日快閃,以無毒安心現採水果作為原料,給你最新鮮最Fruity的鮮果實感;英國的亨利爵士「HENDRICK'S」攜手Tei by O’BOND、Bar Cynic吧蟲、Bar Dip、栖habitat、Goût Bar好吧、VIXIV六 · 十四俱樂部、MOONROCK、Slowdown先緩、Tor Dāy;更多最新消息請鎖定2023 Gin Festival Taipei。

參展品牌歷年之最 冠軍酒款、話題新款齊聚一堂!含金量創新高!

2023 Gin Festival Taipei有高達110個品牌參與,包含連續兩屆世界琴酒大賽金牌,由香水師安薛佛創作的藻琴酒(Perfumer’s Gin Varec)將台灣原生紫芽山茶與綠球藻入酒,技壓法國、義大利等世界大廠,拿下特色原料類(Signature Botanical) 冠軍,也是賽史首款拿下此項的台灣琴酒,將獨獻Gin Festival;話題款則有醲蒸餾所帶來,使用花蓮燻鰹魚的「鰹魚」風味琴酒;與香港琴酒大集合!第一隻在地蒸餾的琴酒「Two Moons 香港緻月琴酒」可品酩到甫獲「2022世界琴酒大賞香港最佳倫敦乾琴酒」的招牌乾琴酒與「2022世界琴酒大賞香港最佳特色草本琴酒」的四季桔乾琴酒;第一款香港在地元素的「白蘭樹下」帶來全球首支無糖 咖啡甜酒「淡墨」,及由21種傳統琴酒的草本及擁有香港獨特風味製成的「無名氏 N.I.P.」。以及,由琴酒達人鄭哲宇(Soso)發起「臺灣百味琴酒計劃」帶來「Soul & Spirits」的限定款之一,與台東長濱 Sinasera 24 合作的「Sinasera 24 Gin」,藉由琴酒為載體存封台灣在地美好的素材與事物,將各種臺灣食材氣味與風景想像,用琴酒做語彙描述這片土地島嶼。透過和餐廳、茶園、甜點,各類職人們合作、構思,蒸餾出屬於臺灣的百種滋味。今年CP值最高的入場券帶你環遊琴酒世界!

▲(左起)2023世界琴酒大賽金牌 - 藻琴酒(Perfumer’s Gin Varec)、由9種草本風味混合,體驗印度精神的三維琴酒 - Stranger & sons Gin、Soul & Spirits所推出的臺灣百味琴酒計劃帶來限定款 - Sinasera 24 Gin。



席次限量的8場大師講堂 正宗專業的「真・琴酒展」

Gin Festival Taipei 除了可以品飲到上百種世界琴酒品牌外,也將大師講堂規模擴大再提升,橫跨港台兩地的四位重量級琴人,從Gin的製成到風味建構,規劃八場限量課程,其中也邀請連續兩年獲得世界琴酒大賽的香水師琴酒主理人現身開講,想探索亞洲香料風味拼圖與風土氣味融合的秘密,千萬別錯過這個難得機會(課程席次有限,售完為止,購票請見下方連結)。

「出外人風格市集」攜手近30家特色品牌 新鮮生蠔、現煎牛排加辣個關東煮釀出純琴風味

跟隨著琴酒的草本風味舒壓氛圍,擅長風格市集的生活品牌「出外人」,再度為「出外人」帶來療癒放鬆的風格市集,規劃近30家風格、手作品牌,在派對之餘也能享受美食!

超夯的特色雞白湯「東豐東」;麻味滷肉飯與我流雞滷飯「酉草喫」;咖哩風味捲餅「咖哩乓乓」;全新概念品牌「辣個月老」的香麻辣關東煮;滋滋作響帶來20盎司屠夫現切重量級的「比立福牛排」;結合原住民部落風情與台式地氣風格的「巴歌浪小聚所」餐酒坊,在簡單的食物裡吃到純粹的味道;充滿濃厚人情味的「杦月初。植感食光」;從傳統市場老店走出品牌,以高純度新鮮魚漿加上獨家秘方手工製成的「魚醬大亨」;喝點小酒少不了的必點新鮮生蠔「海味x微醺花園」;清爽的雪酪冰淇淋「Kohsawon 咔莎灣手工冰品」;冷萃及咖啡調酒「Sun Bear Coffee/ 臺灣愛樂壓大賽」;日式炒麵配清爽生啤「PATO日式行動台所」;食尚玩家也必訪的美式煙燻「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」;北非與美式等異國風格的 TANIT 北非街頭美食、曼曼啃 露營風pizza,還有台式創意小吃「純愛小吃部」及兩家台中超夯餐酒館,分別有下酒滷味盤「Zizzy」及時常邀請國際客座有許多創意概念調酒的「Vender Bar」。

飲品部分則有吸睛的 Jimny Beans 專屬行動咖啡車、KUNG FU TEA功夫茶、After Journey #玩玩之後,手作文創與風格輕食區則有:Hunnybunny.studio、STRING MAN傘繩士、N.HA_ACC、四代目墨鏡、Kimóo情緒平衡軟糖、Remus及艾絲薇甜法式烘培,凡購票就可獲得風格市集消費抵用,歡迎所有出外人一起Gin典一下!

2023 Gin Festival Taipei 售票資訊

活動日期:2023.06.03(六)~06.04(日)

活動時間:每日11:00~19:00

票價資訊:早鳥票,每張500元/單日票,每張600元

早鳥票限定:贈琴酒(小樣酒)50ml&噶瑪蘭調酒 新系列罐裝調酒1罐 數量有限送完為止

售票連結:https://www.myfunnow.com/zh-tw/branches/3046874386131

** 包含 單日票入場票1張、瓶裝琴酒購買折抵券50元2張、出外人風格市集抵用卷15元2張、Gin Festival Taipei 大會紀念提袋1只、Gin Festival Taipei 紀念杯1個、噶瑪蘭調酒320ml(新系列罐裝調酒)1瓶、ChargeSPOT借電券(新舊用戶皆可享優惠)。

完整參展名單,共計110品牌:2023GFT:ARC 菲律賓ARC群島琴酒、Arctic Blue Gin、AIREM GIN 西班牙空靈琴酒、Aeijst、Amazonian Gin、Bobby’s 巴比荷蘭斯希丹琴酒、Brighton Gin 布萊頓琴酒、Bombay Sapphire Gin、BULLDOG GIN 鬥牛犬琴酒、Bols Genever、Berliner Brandstifter、Berkeley Square The London Dry Gin、Birds、Citadelle Gin 絲塔朵琴酒、Del Professore 義大利琴酒教授、DON MICHAEL Andean Gin 祕魯黑威堡琴酒、Dancing Sands Gin、Four Pillars 四柱琴酒、FORDS GIN 富茲琴酒、Greater Than London Dry Gin 超越倫敦琴酒、Gin raw 琴裸琴酒、Gold gin 金樽琴酒、Gin'ca、G’Vine、Hayman’s of London 海曼琴酒、HENDRICK’S、Hapusa 喜馬拉雅琴酒、Harris Gin 哈里斯琴酒、Heimat 、Hven Gin 赫文琴酒、IRON BALLS GIN 鐵球工藝琴酒、KIKKA GIN 大和琴酒、Kakuzo Dry Gin、Knut Hansen、Kever Genever Original、Kirsty’s Gin、Kobo Gin、Le Tribute 獻禮琴酒、Le Gin 樂琴、London to Lima Gin、Longwolf Gin、Martin Miller’s Gin 馬丁米勒琴酒、Milk & Honey Distillery 以色列奶與蜜琴酒、昌廣沖繩琴酒 Masahiro Okinawa Gin、Munakra、 Nádar Gin、香港琴酒 無名氏 N.I.P.、Nordes 諾帝絲琴酒、Never Never-澳洲絕對琴酒、Opihr Oriental Spiced Gin、尾鈴山蒸餾所Osuzu Gin、Portobello Road Gin 波多貝羅倫敦琴酒、Perfumer’s Gin 香水師琴酒、Perfume Trees Gin 白蘭樹下、ROKU Gin、Seekers 探索者湄公琴酒、Stranger & sons Gin 奇異父子琴酒、Sacred Gin、Stin Gin、Sheringham Distillery、櫻尾琴酒 SAKURAO GIN、Single Estate AK’s Gin、Soul & Spirits、 Stockholms Bränneri 斯德哥爾摩琴酒、Two Moons 香港緻月琴酒、The House of Botanicals Classic Old Tom Gin 草本之家經典老湯姆琴酒、The Botanist Gin 植物學家琴酒、The Herbal、Tanqueray坦奎瑞琴酒、Tobermory Gin 托本莫瑞琴酒、Van den Berg, Valor Gin 神聖勇氣琴酒、Whitley Neill、XI Gin、XYGIN、Zoppi Distillery、吉室北玄武琴酒、磐石琴酒、獵人琴酒、薔薇與虎玫瑰利口琴酒、丸琴酒、巷販小酒、香之森、香之雫、令月琴酒、和 琴酒、赤鳥居琴酒、伊勢神琴酒、橫濱八號琴酒、諾艾爾的藥水、貝瑞兄弟與洛德、希望酒廠、六犬酒廠、糖鳥酒廠、豪特灣酒廠、幻影藍蝶琴酒、馬斯格雷夫粉紅琴酒、找尋 萊姆花&啤酒花琴酒、醲蒸餾所、貝可沃得大力士琴酒、梅乃宿琴酒、極CRAFT-琴酒、花穗時節琴酒、葵笠姑娘琴酒(以上排序按照品牌筆畫排序)Monkey 47 、Ki No Bi Kyoto Dry Gin 、岡山琴酒、八王子琴酒、9148(紅櫻) 、銀鼠琴酒。

亞洲最大規模琴酒展2023 Gin Festival Taipei

