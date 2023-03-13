　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

迎接春夏　小心飲料喝多肉肉藏不住！自製網美氣泡飲在家輕鬆喝

▲▼sodastream,氣泡飲,氣泡水機,氣泡水。（圖／sodastream提供）

▲家中有台氣泡水機，不知不覺就多喝了好幾杯水！（圖／SodaStream提供，下同）

消費中心／綜合報導

氣溫逐漸回升，春夏的腳步越來越近，你已經準備好和厚重的冬衣說掰掰了嗎？修但幾勒！冬衣能說收就收，但靠冬衣藏起來的那些「多了一點」的肉肉，也能馬上說掰掰嗎？越接近夏天，就是大家開始注重身材的時候，不過天氣變熱最大的誘惑正是含糖飲料！衛福部國健署資料指出，珍珠奶茶內的含糖量就已經將近62公克，超過每日建議攝取量50公克上限，要清爽迎接夏天，先從多喝水開始！

大家都知道要多喝水，畢竟攝取足夠水分才能幫助身體維持正常機能，但很多人不愛喝水的原因竟是因為「討厭水的味道」？！家中的管線、各地區的水質都會影響水的風味，對於水的味道特別敏感的人不在少數，其實，只要一個小撇步就能讓你每天多喝幾杯水！

許多網友就分享，自己以前也不愛喝水，但是自從有了氣泡水機之後，討厭的「水味」不見了，更願意多喝幾杯，偶爾也可以加入新鮮水果或果乾，以及薄荷葉等香料，自製風味清爽無添加的鮮果氣泡飲。

▲▼氣泡水機。（圖／sodastream提供）

▲▼SodaStream人氣最高的「Spirit氣泡水機」。

▲▼氣泡水機。（圖／sodastream提供）

SodaStream為世界知名的氣泡水機品牌，行銷至全球45個國家、超過8萬個銷售據點。其中，人氣最高的「Spirit氣泡水機」，有黑、白、紅等多色選擇，摩登簡約的機身設計更獲得2017年德國紅點大賞肯定，不僅極具時尚感，且體積小、好收納，擺放在廚房檯面就像是一款亮眼的擺飾，實用又能妝點居家空間。

▲▼sodastream,氣泡飲,氣泡水機,氣泡水。（圖／sodastream提供）

美型的升級快扣機型Art，除了有自動扣瓶外，鋼瓶快扣安裝更便利。

而SodaStream的Spirit氣泡水機也捨去手動旋轉鎖瓶子的不便，採用自動扣瓶裝置，並以機頂圓形打氣鈕，讓機身造型更精簡。SodaStream除了簡約的Spirit機型，也有美型的Art機型，與眾不同的拉桿打氣方式，讓製作氣泡水的過程更有樂趣，以亮面與啞光拼接的機身圈粉無數，外觀採圓弧設計，共有黑白兩色、優雅時髦的造型榮獲GOOD DESIGN設計獎肯定機型。手動打氣的氣泡水機，不用電池也不需插電沒有空間限制外，自己在家製作氣泡水，還可以減少使用一次性塑膠瓶，更加環保。

現在上momo購買兩入組全新/交換鋼瓶，就送知名台灣果乾品牌「小草作」聯名果乾組，為沁涼氣泡水添味，氣泡水成癮的你，更是要在家多備1～2支鋼瓶隨時替換、隨時打氣沒有空窗期！
https://momo.dm/fjEfbf

SodaStream不僅有鋼瓶交換優惠，恆隆行官網也推出「定期購」服務，只需下單一次，自動定期到府交換全新鋼瓶，享用氣泡水更加便利。

SodaStream氣泡水機還搭配各種簡易飲譜，在家中就能變化出多款無負擔的氣泡飲，大人小孩都可以安心飲用，就算是朋友來家裡聚餐、開趴，也能端上餐廳等級的氣泡飲品，每天喝水也不怕喝到膩！

▲▼sodastream,氣泡飲,氣泡水機,氣泡水。（圖／sodastream提供）

春日粉紅泡泡

材料：新鮮葡萄柚汁適量、新鮮柳橙汁適量、SodaStream氣泡水

做法：
1. 新鮮柳橙／葡萄柚對切後切兩片備用。
2. 剩餘果肉取出榨汁，取一個漂亮的玻璃杯，先倒入適量果汁之後加入冰塊。
3. 以冰水使用SodaStream氣泡水機按壓三下，輕輕將氣泡水倒在冰塊上，即可做出浪漫漸層感的春日粉紅泡泡飲。

▲▼sodastream,氣泡飲,氣泡水機,氣泡水。（圖／sodastream提供）

海鹽檸檬氣泡飲

材料：檸檬1顆、蜂蜜1湯匙、海鹽0.5g、SodaStream氣泡水

做法：
1. 檸檬切片去籽放入杯中，加入一匙蜂蜜與0.5g海鹽。
2. 倒入SodaStream氣泡水、擠入半顆檸檬汁。
3. 最後加上一片薄荷葉裝飾即完成

ET快訊
大谷開轟日本球迷冒1舉動　美記者驚呼：這輩子從沒見過
快訊／國1北上「7車連環撞」　全線封閉
5歲女兒遭猥褻！父母活活打死他　1關鍵獲輕判
中華隊換血成功　「U18黃金世代」準備來襲
中華隊進「死亡A組」無緣8強？　BCD組狀況曝
快訊／陸全國人大閉幕　習近平：堅持「九二共識」反台獨活動
陳傑憲發文：真的結束了　「5個謝謝」期許下次再相聚

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

今天衝了！　超商「2大咖啡買1送1」連喝4天

迎接春夏　小心飲料喝多肉肉藏不住！自製網美氣泡飲在家輕鬆喝

中華隊辛苦了！超商美式下殺「買1送1」　限時1天爽喝

撒了滿滿玄米！　大人系「抹茶紅豆冰沙」超商喝得到

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

撒基努霸總式寵妻「我怕太太！」　不敢對視老婆…遭小S虧：窩囊XD

鳳梨被封「護國冥燈」！網跪求買古巴　春風近拍林襄遭女助理嗆：好噁心XD

今天衝了！　超商「2大咖啡買1送1」連喝4天

迎接春夏　小心飲料喝多肉肉藏不住！自製網美氣泡飲在家輕鬆喝

中華隊辛苦了！超商美式下殺「買1送1」　限時1天爽喝

撒了滿滿玄米！　大人系「抹茶紅豆冰沙」超商喝得到

理財周刊／鋼鐵人航海王否極泰來

張育成暫居打擊雙冠王　打點與大谷翔平並列第一

男嬰吃雞蛋過敏！送醫途中哭到快沒聲　阿嬤求警開道7分鐘趕到

理財周刊／AI大代誌

帶狀疱疹痛「吹風都受不了」　醫：及早預防是上策

德國柏林旅展傳捷報！觀光局奪3座觀光影片獎　讓世界看見台灣之美

大谷翔平開轟日本球迷這舉動　美記者驚呼：這輩子從沒見過！

Jisoo全新Solo造型果然顏值天花板！「白天鵝」花卉紗裙仙又辣

11萬戶持續停水！新竹寶二水庫爆管搶修　最快今傍晚全面復水

不只賽程爛！悍創「3大荒唐」被挖出　PTT洗版罵爆：吃相難看

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

消費熱門新聞

中華隊辛苦了！超商美式限時買1送1

肯德基限時下殺55折！爽吃炸雞蛋撻

訂起來！速食店連5天「免費送堡」

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

笑到併軌！飲料杯笑話再起風潮

賣場補體力好物折扣慰勞上班族

超商限時3天大杯特濃拿鐵買1送1

賣場千支商品狂殺0.2折起限時2天搶

超商開賣日本人氣牛奶、蛋糕15元爽吃

超商限時1天美式、拿鐵買6送6

別因低溫錯過孩子補鈣好時機！

全台通路「激省優惠」一次看！

超商搶喝最新「抹茶紅豆冰沙」！

超商隱藏版「真鮮奶茶」釣出網友0負評激推

更多熱門

相關新聞

營養師點名害「偏頭痛」6類食物！很多人都愛

營養師點名害「偏頭痛」6類食物！很多人都愛

你常常莫名的偏頭痛嗎？據統計，台灣每十人就有一人罹患偏頭痛，全台約高達200萬人罹患偏頭痛。偏頭痛患者以20至50歲女性居多，誘發因素包含壓力、遺傳、飲食、睡眠、環境等，嚴重會影響生活與工作。

氣泡水小心越喝越胖！

氣泡水小心越喝越胖！

0卡可樂也會胖！研究揭「關鍵1成分」害你更餓

0卡可樂也會胖！研究揭「關鍵1成分」害你更餓

舒味思® X ETtoday品味野餐日療癒連假！

舒味思® X ETtoday品味野餐日療癒連假！

週六來場Schweppes品味野餐！

週六來場Schweppes品味野餐！

關鍵字：

sodastream氣泡飲氣泡水機氣泡水

讀者迴響

熱門新聞

正妹看球裡面沒穿瘋傳！本尊怒告

中華隊無緣東京！他成唯一晉級8強台灣人

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

中華隊被爆料晚接午！悍創總監講這句遭灌爆

快訊／張育成凌晨感性發文

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

26歲正妹女星「被逼3人行潰堤」暫退演藝圈！

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

台灣下屆先打資格賽？網轟蠢制度

矽谷銀行倒閉恐重挫台股！　分析師示警：創近10年最大利空

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

義大利、古巴晉級　台灣資格賽打起？

更多

最夯影音

更多
對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質
老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面