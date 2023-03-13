迎接春夏　小心飲料喝多肉肉藏不住！自製網美氣泡飲在家輕鬆喝

▲家中有台氣泡水機，不知不覺就多喝了好幾杯水！（圖／SodaStream提供，下同）



消費中心／綜合報導

氣溫逐漸回升，春夏的腳步越來越近，你已經準備好和厚重的冬衣說掰掰了嗎？修但幾勒！冬衣能說收就收，但靠冬衣藏起來的那些「多了一點」的肉肉，也能馬上說掰掰嗎？越接近夏天，就是大家開始注重身材的時候，不過天氣變熱最大的誘惑正是含糖飲料！衛福部國健署資料指出，珍珠奶茶內的含糖量就已經將近62公克，超過每日建議攝取量50公克上限，要清爽迎接夏天，先從多喝水開始！

大家都知道要多喝水，畢竟攝取足夠水分才能幫助身體維持正常機能，但很多人不愛喝水的原因竟是因為「討厭水的味道」？！家中的管線、各地區的水質都會影響水的風味，對於水的味道特別敏感的人不在少數，其實，只要一個小撇步就能讓你每天多喝幾杯水！

許多網友就分享，自己以前也不愛喝水，但是自從有了氣泡水機之後，討厭的「水味」不見了，更願意多喝幾杯，偶爾也可以加入新鮮水果或果乾，以及薄荷葉等香料，自製風味清爽無添加的鮮果氣泡飲。

▲▼SodaStream人氣最高的「Spirit氣泡水機」。



SodaStream為世界知名的氣泡水機品牌，行銷至全球45個國家、超過8萬個銷售據點。其中，人氣最高的「Spirit氣泡水機」，有黑、白、紅等多色選擇，摩登簡約的機身設計更獲得2017年德國紅點大賞肯定，不僅極具時尚感，且體積小、好收納，擺放在廚房檯面就像是一款亮眼的擺飾，實用又能妝點居家空間。

▲美型的升級快扣機型Art，除了有自動扣瓶外，鋼瓶快扣安裝更便利。

而SodaStream的Spirit氣泡水機也捨去手動旋轉鎖瓶子的不便，採用自動扣瓶裝置，並以機頂圓形打氣鈕，讓機身造型更精簡。SodaStream除了簡約的Spirit機型，也有美型的Art機型，與眾不同的拉桿打氣方式，讓製作氣泡水的過程更有樂趣，以亮面與啞光拼接的機身圈粉無數，外觀採圓弧設計，共有黑白兩色、優雅時髦的造型榮獲GOOD DESIGN設計獎肯定機型。手動打氣的氣泡水機，不用電池也不需插電沒有空間限制外，自己在家製作氣泡水，還可以減少使用一次性塑膠瓶，更加環保。

現在上momo購買兩入組全新/交換鋼瓶，就送知名台灣果乾品牌「小草作」聯名果乾組，為沁涼氣泡水添味，氣泡水成癮的你，更是要在家多備1～2支鋼瓶隨時替換、隨時打氣沒有空窗期！

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SodaStream不僅有鋼瓶交換優惠，恆隆行官網也推出「定期購」服務，只需下單一次，自動定期到府交換全新鋼瓶，享用氣泡水更加便利。

SodaStream氣泡水機還搭配各種簡易飲譜，在家中就能變化出多款無負擔的氣泡飲，大人小孩都可以安心飲用，就算是朋友來家裡聚餐、開趴，也能端上餐廳等級的氣泡飲品，每天喝水也不怕喝到膩！

春日粉紅泡泡

材料：新鮮葡萄柚汁適量、新鮮柳橙汁適量、SodaStream氣泡水

做法：

1. 新鮮柳橙／葡萄柚對切後切兩片備用。

2. 剩餘果肉取出榨汁，取一個漂亮的玻璃杯，先倒入適量果汁之後加入冰塊。

3. 以冰水使用SodaStream氣泡水機按壓三下，輕輕將氣泡水倒在冰塊上，即可做出浪漫漸層感的春日粉紅泡泡飲。

海鹽檸檬氣泡飲

材料：檸檬1顆、蜂蜜1湯匙、海鹽0.5g、SodaStream氣泡水

做法：

1. 檸檬切片去籽放入杯中，加入一匙蜂蜜與0.5g海鹽。

2. 倒入SodaStream氣泡水、擠入半顆檸檬汁。

3. 最後加上一片薄荷葉裝飾即完成