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食評教科書！「1美食YTR」大學吃學餐心得曝　他讚高EQ

▲▼（業配）朝日鍋具 x Fred 廣編圖文合作。（圖／記者周宸亘攝）

▲廚佛瑞德Fred是知名廚師YouTuber。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人在YouTube頻道做美食題材，不過評價的尺度該怎麼拿捏？就有人發文提到一位YouTuber，「雖然愛講幹話，但是這點做得不錯。」另外，留言處有網友則推另外兩位的評論，讓人看了覺得很舒服，「給建議可以怎麼調整口味，真的超暖心」、「比較沒有殺傷力或火藥的方式，我個人是比較喜歡這樣啦！」

有網友在Dcard發文「Fred曾說不會批評採訪的店家」，提到Fred拍外景時，說人的味覺很主觀，所以就算覺得不好吃也不會批評，而且觀眾數很多，容易對店家造成傷害。而在隨機問大學生平常都吃什麼的環節，Fred跟著去吃學餐，給了「自助餐店的菜色都很棒」等評語，原PO就認同道，「可能就算覺得很普通，還是會儘量地找優點，Fred雖然很愛講幹話，但是這點做得蠻不錯的。」

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貼文引發共鳴，「對很多店家來說，這個就是一碗一碗、踏踏實實的做生意、養家糊口，即使不好吃，你可以選擇下次不要買」、「蛇丸也一直強調，不喜歡就不批評」、「就說『不符合我的口味』不就知道意思了嗎？說難吃真的很沒水準」、「食物最一開始就是用來填飽肚子的，所以真的沒必要太苛責它的味道，畢竟每個人的喜好都不一樣。」

留言處還有人推另外兩位美食YouTuber也很中肯，首先是廚師起家的詹姆士，「詹姆士也是什麼都好吃，不好吃也能說出它的優點」、「真的不合他口味，他也只會說他吃不懂，或是給建議可以怎麼調整口味，真的超暖心的」、「真的超會說話，不合他口味的，還是會幫它找優點（或是說適合什麼族群購買）。」

▲第57屆金鐘獎電視節目類頒獎典禮，詹姆士《型男大主廚》。（圖／攝影中心攝）

▲▼很多人也喜歡詹姆士和千千的評論風格。（圖／資料照、千千FB）

▲千千透露最新身高是176公分。（圖／翻攝自Facebook／千千進食中/Chien-Chien）

還有一位是正妹大胃王千千，「不合她胃口的，她會剪掉，好像也是怕影響到店家生意。當kol有聲量的時候真的要有個底，聲量在現代是種武器」、「千千是會找到食物的特點去形容，如果不喜歡她會說：『這好像不太符合我的口味』，或是：『這可能適合給喜歡XXX的人吃』」、「覺得她是把她『覺得不好吃』轉化成『適合喜歡什麼口味的人來吃』，這種比較沒有殺傷力或火藥的方式，我個人是比較喜歡這樣啦！」

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