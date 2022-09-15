舒味思® 品味野餐日療癒連假！揪友野餐、做花藝質感破表　佐氣泡水點亮相聚時光

▲誰說連假只能懶洋洋待在家？9/10(六)在台北華山文創園區登場的「SchweppesＸETtoday品味野餐日」，讓不少民眾特別前來在草地野餐同歡！（圖／記者李毓康攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

誰說連假只能在家耍廢！想來點紓壓又具儀式感的玩法嗎？揪親友來場既chill又有著質感品味的野餐活動，也可以是充分運用連假放鬆充電、聯繫感情的療癒時光。東森新媒體ETtoday和質感氣泡水品牌Schweppes舒味思® ，上週9/10(六)在華山文創園區舉辦的「SchweppesＸETtoday品味野餐日」，當天就吸引了超多懂玩的人呼朋引伴參加。

襯著朗朗晴空，華山入口處矗立起象徵Schweppes 舒味思® 藍白相間的質感意象，翠綠草地上的野餐區也披上了典雅的亞麻桌布、精緻花藝與舒適抱枕，邀請民眾隨時席地而坐、大拍美照。沉浸在舞台上由金曲新人與《聲林》選手輪番帶來的精湛演出的同時，更能放鬆享用美味的市集餐點，並享受舒味思®氣泡水所帶來的清新暢快。

▲華山草地上出現了難得的質感野餐區，吸引民眾入席坐下，拍下一張張都市野餐的療癒美照！

時序進入秋天，這幾日戶外的溫度明顯沒有前一個月來得酷熱難耐，正是適合帶上餐籃、野餐墊奔向草地野餐的好時機！看準平日忙於上班加班的人們，在難得的連假假期，需要好好的療癒充電，氣泡水質感品牌Schweppes 舒味思® ，在現場貼心準備了免費舒味思® 氣泡水500mL（原味／萊姆口味）搭配天然果乾的活動限定組合，免費兌換的1,000名額，讓現場所有民眾都搶著搭配現場佈置典雅的野餐區，擺拍各式美照質感上傳！

▲微風吹拂的午後，不少人特別前來華山參加「SchweppesＸETtoday品味野餐日」，打卡兌換氣泡水、果乾包，尤其是小巧可愛的品牌馬卡龍，更是許多女生的頭號目標！

有別於過去單純的野餐活動，另外賦予野餐更多品味探索與儀式感的「SchweppesＸETtoday品味野餐日」，也悄悄吸引不少質感KOL前來一探究竟！為了讓現場民眾能同時享受療癒紓壓、氣質爆棚的假日活動，舒味思® 特別邀請專業花藝團隊來到現場，在臉書、IG人氣爆表的KOL許允樂、Nina曹婕妤、羅雯以及愛麗Ellie，也都不約而同美美地相揪出席！

手作課一開始，老師先一一介紹籐籃裡療癒的藍色系花材，帶著每個學員從花型、葉脈等不同角度，欣賞它們獨特亮眼的美！現場就連平時活力滿滿的許允樂與Nina，都安靜地屏氣凝神，照著老師的指示，將個別花材擺出最能展現它們的姿態。在老師的細心指導下，就算是從未接觸過花藝的素人，也能毫不手殘地優雅完成生平第一次的質感花藝！課程結束後，品牌更貼心地為所有學員送上一瓶氣泡水，讓有玩、有拿又有喝的學員都暢快大呼，「好療癒，超有成就感！」

▲經過特殊處理、永不凋零的永生花，代表恆久的愛，同時也象徵著舒味思®源自1783年的悠久歷史！人氣KOL許允樂(左)、Nina(右)知道後也搶先報名，一起完成具有非凡意義和氣質滿分的手作體驗。

▲結束手作花藝課的兩人，也興奮地坐進藍白相間的質感野餐區，邊吃著舒爽沙拉，邊將舒味思® 氣泡水緩緩倒入高腳杯中啜飲，直呼「細膩的氣泡喝起來既清爽又舒服！」

值得一提的是，此次集結共計10攤的特色市集，也特別為ETtoday與舒味思® 的粉絲精挑細選IG人氣爆棚店家。「冶人甜點」、「BUTTER &」、「司康中毒」、「SOLA日式棉花糖」和「日香高級吐司專賣店」，不僅為市集帶來達克瓦茲、千層、司康、雲朵棉花糖和美肌生吐司等吸睛甜點，現場還有講求吃得輕巧又開胃的輕食，例如「Yellow」超受歡迎的綠檸酸奶熱狗堡、「飽角bah-kha」的鹹派與蘋果派、「朝日三明治」的芋泥肉鬆、明太子玉子燒，以及「Shala He Yo 沙拉」的招牌舒肥雞肉沙拉，讓現場不少女孩動心的「山海豆花」，甚至還帶來超美顏養生的桃膠絹豆花，不少人一次就能秒殺好幾碗！在逐漸入秋的微涼氣候下，享用無負擔甜點輕食，再搭配沁涼帶勁的舒味思® 氣泡水，可說是這三天連假中最愜意享受的時刻了！

▲琳瑯滿目的市集餐點，以垂涎欲滴的造型以及令人食指大動的香氣，吸引許多人買單！

▲▼聽著台上藝人現場演唱，台下也有暢快經典的免費舒味思® 氣泡水和果乾，與民眾一同度過難得的愜意連假。

時間接近下午，聚集的人潮愈來愈多，不用多說，全都是為了精心策劃的質感Live演出而來！此次包括新生代創作女聲張牧喬、聲林學姐許維芳、金曲33最佳新人入圍的Haezee、非典型創作歌手劉亮延、聲林3備受矚目的王彙筑，而金曲32新人得主壞特?te也在最後壓軸登場，瞬間讓現場粉絲沉醉在她獨特的音樂風格中！

▲▼曾闖入《聲林》的許維芳（上）、王彙筑（下）輪番上場。



揮別當初剛上《聲林之王》的羞澀感，許維芳剛上台就一連帶來《等等等》、《倔將》兩首歌，獻給許久未見的粉絲，最後更在歌迷簇擁下，獻唱動人的《長大以後別怕想家》，帶起大家豐沛的情緒。來自馬來西亞、近日入圍金曲33最佳新人的唱作才女Haezee（黃瑋昕）也特別為品味野餐日獻聲，從《I Don’t Want You Lately》、《渴望你》唱到《信你才怪》，讓台下歌迷徹底見識到實力女聲的厲害！不久前才在剛落幕的《聲林3》以石虎選手給人留下深刻印象的王彙筑，也以超Funk的一曲《Mama Says》讓台下的歌迷跟著一起輕鬆搖擺。最後，由才華與歌藝皆不相上下的的壞特?te壓軸登場，以傳唱率極高的《Cazzo》、《En Mi Cuarto》和《Babycakes》讓台下粉絲聽得如痴如醉，為這場難得的「SchweppesＸETtoday品味野餐日」畫下完美Ending，也為民眾留下回味久久的週末連假回憶！

▼近日入圍金曲33最佳新人的馬來西亞籍唱作才女Haezee，帶來多首動感熱情的歌曲。

▼壓軸登場的壞特?te，仍是以一席神秘裝扮與醇厚嗓音，讓台下粉絲聽得如癡如醉。