小學生笑太大聲竟被罰跪舔地50下！師嗆：下次舔馬桶　家長怒了

記者林名揚、許宥孺／金門報導

金門驚傳老師不當體罰！一名家長控訴，小孩因為在課堂笑太大聲，竟被張姓主任體罰下跪舔地板50下，甚至還撂話，「再不乖，下次就舔馬桶」。家長不滿的是，整起事件經過竟是透過小兒子才知道，也造成大兒子尊嚴受創，回家頻頻發抖哭泣，要求該名主任公開道歉，也希望不要再有學生受害。校方表示，後續將由調查小組調查，並依法處理，毋枉毋縱。

▲金門師不當體罰學生(左2)，家長(右2)氣得出面控訴。（圖／記者林名揚翻攝）

這起事件發生在12日下午，林姓家長出面控訴，表示小兒子告訴他，「媽媽，哥哥今天在學校舔地板」，此話一出，讓她嚇了一大跳，本來以為只是在玩，等大兒子回家後，她再三詢問，但兒子都不敢講話，最後才承認下跪舔地板。

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▲金門學校發生不當體罰。（圖／記者林名揚翻攝）

林姓家長生氣地說，校方沒有在第一時間告知她事情經過，導師也沒有跟她說，竟是小兒子轉告她才知道，她當下要打電話，大兒子還一直求她「拜託，不要打電話」，怕去上學又會被老師罵、被處罰，害怕看到處罰他的張姓主任。

林姓家長說，她了解事情經過後，原來是下午上自然課時，班上有位同學在吵，那位張姓主任罵他「你喜歡別人叫你白目是嗎？那就叫你白目」，惹得班上小朋友哈哈大笑，沒想到因為大兒子笑得比較大聲，就被張姓主任叫起來，並用凶狠的語氣命令大兒子下跪。

林姓家長轉述，大兒子照做下跪後，張姓主任又要他「舔地板50下」，讓她超傻眼，怎麼會照做？大兒子告訴她，因為主任情緒上來，怕沒有照做，會對他做出更恐怖行為或處罰，他會怕也不敢逃走，甚至還說，「再不乖，下一次就舔馬桶」。

林姓家長說，她當下聽完，整個心都碎了，把小孩送來學校卻這麼不安全，小孩還說不太敢來學校，她無法想像小孩昨天處於多麼惶恐的情況下，讓他跪在地板、舔地板，她無法原諒，「把我小孩的尊嚴擺在哪裡？把我的小孩當狗是不是？」

林姓家長要求張姓主任必須出面道歉、登報道歉，也為了小孩的安全，希望他不要在這間學校任職了。

校方表示，學校知悉時，立即依法定程序處理並進行校安通報，教育處也已經知悉，校方已召開會議，後續將由調查小組調查，並依法處理。對於本次事件造成學生傷害，校方感到十分抱歉和遺憾，將依法辦理、毋枉毋縱，並針對老師進行輔導。