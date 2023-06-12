金門養雞場深夜火警！消防5分鐘撲滅　240隻雞鴨損失情況待查

▲金門鐵皮屋養雞場深夜火警 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門金湖鎮靠近尚義海堤附近一處鐵皮屋養雞場，昨(11)日晚上發生火警，消防局接獲通報後趕往現場搶救，整起火警粗估燃燒面積約15平方公尺，無人員傷亡，至於飼主飼養的240隻雞、鴨有多少隻死亡，詳細損失仍待進一步清點。

▲火勢在強力水線攻擊下，約經5分鐘搶救順利將火勢撲滅。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣消防局救災救護指揮中心指出，昨天晚上21時54分接獲民眾報案，抵達現場後發現是飼養雞、鴨的鐵皮屋起火燃燒，立即佈署二水線進行搶救並堵截火勢蔓延，火勢在強力水線攻擊下，約經5分鐘搶救順利將火勢撲滅，但因鐵皮下之橫樑為木材，為求慎重以熱顯像儀巡繞火場，再佐以水線持續降溫，終將火勢完全熄滅才離開現場。整起火警計燃燒鐵皮屋面積約15平方公尺，未有任何人命傷亡憾事發生。

▲飼主飼養之雞、鴨及飼料因火警造成損失。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣消防局第二大隊指出，該養雞場的業者說明，所有的雞鴨約有240隻，有一些還是孵化中的小雞，至於該起火警造成幾隻雞鴨死亡，由於事發時天色昏暗難以清點，業者會在今(12)日一早進行清點

消防局第二大隊大隊長陳國瑋呼籲，民眾進行用電用火時，應注意電線使用安全，定時巡視電線絕緣皮是否有破損，若已破損應即更換：另長時間不使用之電源應關閉，長期未使用之電器應將插頭拔除，以免灰塵蓄積造成短路，以減少憾事發生。