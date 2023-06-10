轎車撞女騎士「骨盆骨折」躺地淋雨！　金門3軍人路過下車暖撐傘

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門金湖鎮今（10）日上午一名53歲陳姓駕駛開車行經路口，不明原因與58歲蔡姓騎士發生碰撞，蔡女重摔在地、骨盆當場骨折，而當時還飄著細雨，傷者痛苦倒在地上無法起身，正巧後方有3名軍人開車經過目睹，立刻下車為傷者撐傘，並協助引導車流通過，而事故後續交由警方進行釐清。

▲金門3名軍人看見車禍事故，立刻下車協助。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



今（10）日上午10時43分左右，53歲陳姓男子駕駛紅色自用小客車，沿金湖鎮市港六路塔后往武德新莊方向直行，至市港路口時，與59歲蔡姓女騎士騎乘機車，由市港路新市圓環往湖前方向行駛，雙方不慎發生碰撞，蔡女人車倒地、右手腕及骨盆骨折，送衛福部金門醫院就醫，另陳男則未受傷。

而當時後方剛好有3名軍人駕車經過，見狀也立即下車撐起傘協助照顧傷者，並且引導往來車輛，直到救護車與警方到場處理。

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。

金門縣警察局金湖分局提醒民眾，車輛行經交岔路口應減速慢行，並依路權劃分優先順序，轉彎車應讓直行車先行，左方車應讓右方車先行；另進入路口均應做好「速度管理」、並做好「減速」、「停」、「讓」之準備，以確保他人及本身之安全；如未依規定讓車，將依照《道路交通管理處罰條例》第45條，裁處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。