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痘痘亂擠下場曝！他手賤「鮮血噴射1小時」：用了400張衛生紙

▲▼男生擠痘血流不止近1小時。（圖／翻攝自白鹿視頻）

▲男生擠痘血流不止近1小時。（圖／翻攝自白鹿視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都一男生12日擠痘後，血流不止近1個小時，引發關注。當事人瞿同學稱，跟朋友吃飯時覺得臉上有點癢，就把痘痘給摳掉了，隨後開始流血，起初像一條線一樣流出來，中間血量多時噴射出來了，最後是一點一點的往外冒血。

據《白鹿視頻》報導，瞿同學表示，血流的多時很恐慌，用了近1個小時才止住，整個過程用了一包400抽的衛生紙才把血止住，後來整個臉都是蒼白的。他提醒，別輕易擠痘，有情況要遵醫囑。

對此，網友疑惑表示，「碰到動脈了？」、「止血得摁住啊！看得我急死」、「是不是凝血功能不好？」、「是不是血管瘤？我之前也以為是痘痘擠破了一次，按了半個小時才止住血」。

另據《山海視頻》2022年報導，福建寧德一名男子就因為反覆擠「痘」導致出血不止，最終被醫生診斷為血管瘤。

擠痘痘為什麼會引發血管瘤？對此，廣藥大附一院皮膚科鄧醫生解釋稱，男子的血管瘤並不是真的痘痘只是疾病表現為痘痘形態。鄧醫生說，痘痘在醫學上叫痤瘡是一種慢性炎症性皮膚病好發部位包括面部、上胸、背部等油脂分泌比較多的地方。

鄧醫生強調，無論痘痘處於哪個階段，都不建議自行擠壓。如果手、皮膚沒有消毒，擠痘的時候可能帶來新的感染，不科學的擠壓還可能會導致膿液擴散到毛囊周圍的組織，加重炎症，這也是為什麼很多人覺得自己擠過的痘痘好得很慢。

鄧醫生還表示，面部存在「危險三角區」，這個區域的血管很多，都是連接著腦部，如果不當的擠壓有可能會導致細菌進入腦內，發生嚴重的感染。

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關鍵字：

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