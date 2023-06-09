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136歲！「台灣鐵路局」最後一次生日　交長：對未來台鐵公司有信心

▲▼交通部長王國材出席鐵路節活動。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材出席鐵路節活動。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵邁入136年，今舉辦「鐵路節慶祝大會」，由於台鐵明年將公司化，今年是用「交通部台灣鐵路管理局」名稱過生日的最後一年，交通部長王國材表示，台鐵明年元旦將掛牌公司，改變確實會引起震動，他對台鐵公司抱持很大信心，台鐵下一個一百年，希望有好的組織注入改革力量運作。

台鐵今舉辦「鐵路節慶祝大會」，頒發「台鐵之友」、「優良志工」、「服務資深人員」及「績優人員」等獎項，表揚奉獻台鐵人員，今也有國內外軌道交通業者出席，以及與台鐵締結友好關係的17家日本鐵道公司代表參加，總計有600多人參與鐵路節盛會。

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交通部長王國材致詞時表示，今天是台鐵136歲生日快樂，今年也是用「台鐵局」過生日的最後一年，明年台鐵137歲要用「台鐵公司」名稱過生日，但不管明年6月9日他在哪裡，他還是會來參加台鐵公司成立後首次生日。

王國材表示，台鐵公司明年元旦掛牌，透過組織調整和企業化經營，希望能提高經營效益，公司化後資產和土地開發鬆綁，讓台鐵更有彈性也更有機會，得到收入彌補本業，日本鐵道副業收入占到4成，土地副業是交通運輸中很重要，捷運也是如此，本業都虧，靠副業收入，未來讓台鐵公司營運永續這件事很重要，固定穩定收入讓營運正向循環，他對台鐵公司化抱持很大的信心。

王國財指出，台鐵公司化的改的確會引起陣痛，如果改變對台鐵公司發展是好的，對台鐵安全營運改革是好的，希望同仁支持，台鐵下一個一百年，希望有好的組織注入改革力量運作。

台鐵局長杜微則表示，展望未來，台鐵即將改制轉化為公司，台鐵不管企業經營或服務理念都會有很大進步轉變，未來公司化進程推動能順利完成，展望未來台鐵，絕對是國內軌道運輸不可或缺一環，環島路網最能結合所有軌道和公共運輸擴展台灣運輸市場，台鐵還有很多其他資源，會善用這些資源，讓台鐵公司未來可以永續經營。

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