暗通毒販報信還收黑錢！刑期10年起跳　霧峰偵查小隊長遭停職

▲台中霧峰分局傳出一名劉姓小隊長向毒販洩密、索賄，昨日遭檢方帶回，聲押禁見獲准。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市霧峰分局傳出偵查隊劉姓小隊長涉嫌向毒販通風報信，甚至索賄，案經霧峰分局通報檢方，昨日檢察官帶著憲兵隊前往偵查隊辦公室、劉員住處以及車輛搜索。檢方訊後認定劉姓被告涉犯洩密、貪污等罪嫌，刑期最輕10年，向台中地院聲押禁見獲准，霧峰分局也將劉員停職處分。

台中地檢署指出，案經檢察官偵訊後，認定劉姓被告涉犯刑法第213條、第220條公務員登載不實準文書罪嫌、第132條第1項公務員洩漏國防以外應秘密文書、消息，以及貪污治罪條例第4條第1項第5款，公務員對於違背職務之行為要求、期約賄賂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且其所涉為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，認定被告有湮滅證據以及串證之虞，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

▲檢方訊後認定劉姓被告涉嫌重大向地院聲押獲准。（圖／記者許權毅攝）



檢方指出，台中地檢洪佳業檢察官先前偵辦毒品案件，經霧峰分局發現疑有人員有洩密情事，向通報檢方進行偵辦，昨日由洪佳業檢察官指揮警政署政風室、台中市政府警察局督察室、政風室、霧峰分局、保安警察第四總隊、台中憲兵隊、彰化憲兵隊等單位持搜索票，針對被告劉男之住辦公處所等共3處執行搜索，另傳喚相關證人到案釐清案情。

霧峰分局表示，本案由分局主動發現通報，聲押獲准後將依法予以停職處分，並追究相關人員考監責任，分局長陳祥麟要求同仁恪遵紀律，要求單位主管落實內部管理工作，發現員警有異常時，應多加關懷並即時約制、規勸，避免發生違法、違紀案件，本分局秉持整飭警察風紀決心，勇於面對問題，秉持不掩飾、不庇縱精神，維護警察形象。