嫌初戀沒出息！她「閃嫁富三代」...結婚6年淪女傭後悔了：別學我

▲人妻以自身經歷奉勸，想嫁豪門要三思。（示意圖／CFP）



實習記者林郁婷／綜合報導

嫁入豪門是一些女生的終極目標，不過豪門的飯碗有時可不是那麼好捧！就有一名嫁給富三代6年的女網友站出來打破幻想，表示當初她也以為會過童話般的生活，結婚後才認清現實「門當戶對很重要」，不僅在家需要做家事，每天零用錢也只有1000塊，自嘲跟女傭差不多，讓她相當後悔，呼籲那些想嫁進豪門的女生，一定要三思。

一名女網友在匿名公社以「想嫁豪門請三思」為題發文，表示自己結婚6年後悔了，當初嫌棄初戀沒出息，拋棄對方轉而選擇追求她的富三代，「以為會過上童話般的生活，但實際嫁進去才發現，原來門當戶對的觀念一點錯都沒有」。

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原PO透露，自己經常在家族聚餐時被長輩取笑，就連妯娌們也看不起她，只因為父母皆出身公務員，「在家裡我的地位跟女傭沒什麼差別」，早上要早起做早餐，還要跟著打掃阿姨洗衣服、做家事，一天零用錢最多1000塊，「老公說好聽是富三代，實際就是個在家族企業工作的社畜」。

原PO接著指出，丈夫雖然沒什麼壞習慣，但每天的生活除了工作就是打遊戲，非常無聊，領的薪水也只會存不會投資，「為人極度摳門」，只有在她生日和情人節才捨得送名牌包，「家裡沒一樣東西是他的名字，當然也沒有我的名字」，房子和車子全在公婆名下，「說有多丟人就有多丟人」。

原PO也抱怨，整天都待在家裡，出門需要報備，「這跟坐牢有什麼兩樣」，偶爾朋友們聚餐，還會被要求請客，「這時我都會很尷尬，因為我根本就沒錢，但又怕丟臉只能硬著頭皮結帳」，最後窮得只剩下零錢，「我在這裡規勸一些想嫁進豪門的傻女人，她們的飯碗我們真的端不起」，如果硬要嫁，就要做好當金絲雀的準備。

貼文一出不少人認為是原PO活該，「有問題的人是妳吧！妳根本愛錢不是愛老公，不用工作一個月3萬零用還嫌少」、「我怎麼覺得是妳問題比較大」、「當初你出嫁圖的什麼心裡沒數？」、「謝謝妳放過初戀」、「自己愛慕虛榮、愛打腫臉充胖子，怪誰」、「怎麼感覺好險公婆有控管金錢，不然會被你敗光」。

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