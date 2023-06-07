尪前女友癌末「求見一面」！人妻大器同意曝暖心結局：多了個家人

▲人妻表示，老公的初戀情人癌末，希望可以再見他一面。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名人妻透露，結婚17年的丈夫某天突然接到電話，他的初戀情人癌症末期，希望可以再見他一面，人妻同意讓丈夫前去探望，之後還讓丈夫隨時可以去看對方，還會準備粥或水果讓他帶去；人妻表示，婆家、娘家以及朋友當時都反對她的決定，但她認為「人跟人之間的相處，如果要計較防備成這樣，還有什麼溫度可言？何況對方都末期了，如果能在這段時間給與一點安慰不是很好的事情嗎？」貼文曝光也讓不少網友大讚「妳很大器」。

一名人妻在《匿名公社》發文，自己和先生結婚17年，生了2個兒子一個女兒；在慶祝結婚滿14年沒多久，丈夫某天突然表示有事想商量，「原來是早上他接到他初戀情人的妹妹電話，告知他對方得了癌症已經是末期，現在最大的願望就是能再見他一面。」丈夫強調若原PO希望他不要去，他就不會去，「但我是覺得這是對方重病時的願望，如果我阻攔好像不太好，所以在隔天下班，我就陪他走一趟。」

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原PO表示，她讓丈夫獨自進去病房，而對方的妹妹也退出病房讓他們獨處，「妹妹告訴我，雖然當時是和平分手，但姐姐用情太深，所以一直到現在沒有交過其他男友，由於我是先生跟初戀分手後的第三任女友，所以我完全不知道這位初戀的存在，先生也不曾提過。」

半小時後，丈夫走了出來，告訴她初戀女友想見她，「我完全沒有心裡準備，但還是硬著頭皮走了進去。她非常漂亮，就算面部蠟黃氣色很差，還是看得出五官很美，她笑著謝謝我答應她無理的請求，我也連忙搖手說沒什麼希望她能保重身體。」

原PO說，後來她告訴丈夫隨時可以去探望對方，「而先生為了讓我安心都會快去快回，雖然我也告訴他我不在意不用這樣，但他還是堅持，我偶爾也會煮些粥或是準備她可以吃的水果讓他帶去。」半年後初戀女友過世了，她和丈夫一起去參加葬禮，「她的父母哭著感謝我們，讓她女兒在生命的倒數時刻能夠無憾，這讓我十分動容。」

▲原PO的發文。（圖／翻攝匿名公社）

原PO透露，那段期間婆家、娘家甚至朋友都反對她的決定，認為放任先生去探望是不對的，但她仍堅持讓先生去，「因為人跟人之間的相處，如果要計較防備成這樣，還有什麼溫度可言？何況對方都末期了，如果能在這段時間給與一點安慰不是很好的事情嗎？為何大家總是要想到一堆壞處和齷齪的事情呢？在心裡存留一點善念不是很好嗎？」

而她現在還和對方妹妹有聯絡，還會一起出來吃飯，妹妹結婚時她也有去參加，就好像多了個家人一樣，「我跟先生也沒像別人說的那樣感情生變，反而他對我更好了。婚姻和愛情是一樣的，是你的跑不掉，不是你的強留也留不住，很多事情別用狹隘的念頭去猜想，如果能讓人無憾自己不也算是功德一件！」

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