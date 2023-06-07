妹子娃娃音撒嬌！對男同事哭訴「小三命」　她看傻：活該被當公敵

▲原PO覺得大學同學的行為很誇張。（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

「是當大家都瞎了嗎？」一名女網友發文表示，她有個大學同學對男生說話總奶聲奶氣，還哭訴自己是「小三命」，但這些行為看在她眼裡，只讓人覺得「活該被當公敵」。貼文曝光後，隨即引發討論。

這名女網友在「匿名公社」上發文表示，她跟一個大學同學同寢室，清楚知道這人有多會吃、多會喝，但聚餐時，對方卻會假裝自己小鳥胃，「是當大家都瞎了嗎？」不只如此，這個女生還很會對男生撒嬌，「一個便當都嫌重」，讓她覺得對方「活該被當公敵」。

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原PO透露，這個女生常穿低胸上衣、短裙，平時說話奶聲奶氣，還會用娃娃音對男同事說話，但只要跟女同事說話，就是臭臉、不耐煩。更扯的是，這個女生還常跟男同事哭訴自己是小三命，但聽在她耳裡，這擺明是在暗示，「今天還想蹭別人的車回家，人家女友都說不方便了，是聽不懂人話嗎？」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「綠茶，只可惜男生很吃這套」、「這位是種了一整座綠茶山吧」、「這種人很討厭欸」、「女人不X，男人不愛」、「臉皮厚得讓人大開眼界，這麼會裝，也不是一天、兩天就練得出來的」、「當綠茶算本事了」。