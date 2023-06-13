買了「哈利波特」家快被煩死　屋主：粉絲整天站外面還cosplay



▲《哈利波特》第一集中哈利住的阿姨家，現實生活的屋主表示相當困擾，因每天都會有來自世界各地的影迷到屋外朝聖。（圖／華納兄弟影業提供）

圖文／CTWANT

電影《哈利波特》第一集中，哈利與姨丈德思禮一家住在「水蠟樹街4號」，這個讓影迷印象深刻的階梯下的小房間，是電影中哈利波特的房間，而這棟房屋過去被拿出來拍賣，原屋主開出47.5千萬英鎊（約台幣1830萬元）的價格，出售這棟有3個房間和大花園的房屋，如今現在的屋主買下後覺得相當困擾，原因是每天都有來自全球的影迷在屋外聚集拍照，讓他覺得快要被煩死。

2001年《哈利波特》第一集中哈利住的姨丈德思禮家，這個位於在英國布萊克尼爾(Bracknell)馬汀賀倫(Martins Heron)的「水蠟樹街4號」(4 Privet Drive)，2016年前屋主售出給現任屋主，但現任屋主入住後卻感到相當困擾。

他向英媒《太陽報》表示，每天都有影迷站在屋外，不停對他們家拍照，甚至還有成年人會盛裝打扮成哈利波特裡面角色，在屋外徘徊，來自世界各地的粉絲甚至成群結隊來，他最困擾時就是學校放假時，從早到晚都會有人，他也表示「雖然現在已經習慣，但還是有某種程度上不習慣」。

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