違停突開車門！害22歲騎士遭輾頭亡　遭罰不服敗訴

記者黃聖庭／新北報導

新北市一名駕駛人於2022年2月底三重區新北大道1段臨時停車後，下車至後行李箱幫忙乘客拿行李，於開啟車門時未注意後方機車，致機車閃避不及倒地後，遭同向聯結車輾壓不幸身亡。

▲違停車門突打開，騎士慘摔遭後方砂石車輾過爆頭慘死。（圖／ETtoday資料照）

新北市交通裁決處指出，本案汽車駕駛因不服「肇事致人死亡(開啟車門未注意後方車輛)」違規，向法院提起行政訴訟，經法院檢視相關跡證，認為原處分無違誤，判決汽車駕駛敗訴。

裁決處表示，經統計新北市違反道路交通管理處罰條例第56-1條規定，「汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者」違規案件，在110年計有312件、111年有336件、今年截至5月底已有146件。

裁決處處長李忠台表示，依道路交通安全規則第112條第5項規定：「汽車臨時停車或停車，汽車駕駛人或乘客開啟或關閉車門時，應遵守下列規定：一、應於汽車停妥後開啟或關閉車門。二、乘客應由右側開啟或關閉車門，但在單行道准許左側停車者，應由左側開啟或關閉車門。車輛後方設有輪椅置放區者得由後方開啟或關閉車門。三、應注意行人、其他車輛，並讓其先行。四、確認安全無虞後，再將車門開啟至可供出入幅度，迅速下車並關上車門。」

裁決處呼籲，依照安全開關車門「五步驟」：一、看照後鏡；二、轉身向後看；三、確認安全無人車；四、反手開車門至適當縫隙；五、確認安全後儘速下車並關車門。另外，騎乘自行車或機車也必須小心，倘路邊停有汽車應保持與路邊汽車1個車門以上的間隔(約1公尺以上)，保護自己也避免交通事故發生。