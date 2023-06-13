小六男童「街頭爆打」2女同學！她淒厲痛哭...對方家長竟提告

▲ 小六童街頭狂毆女同學，事後還對同學提告 。（圖／翻攝自黃冠融臉書）

記者戴上容／新北報導

新北市一名12歲男童，12日下午只因為女同學比較晚歸還物品，下課後竟一路追打，挨打的女同學與路見不平的1男同學、1女同學奔到滷味攤求救，未料，這名12歲男童依舊拿著硬物朝著同學猛K，並且狠踹多腳，勸架的女同學也都挨打，事後，這名打人男同學的家長，不明原因還告對方竊盜與傷害，三重警方證實，全案詢後依法函送新北地院少年法庭。

網紅教父黃冠融今天在臉書貼出影像表示，「看完我家監視器我的心都碎了，不敢相信這是在我家門口，更難相信這是國小六年級同學，知道是我家門口還有監視器在拍，手拿東西追著我女兒的閨蜜狂敲頭猛踹、簡直往死裡打，我女兒為了保護閨蜜去勸架拉她也被打到受傷！更可惡是最後看到大人來了他還補踹一腳才離開。

最悲哀的是，雙方到了三重派出所，對方小朋友跟家長連一句道歉都沒有！然後說自己的小孩有長期在吃藥，因為這樣才會失控…..我們驗完傷後「直接提告傷害！」結果對方竟然有臉……提吿我女兒傷害加竊盜！？這個社會真的病了！台灣的教育跟司法還有救嗎？從小到大再怎樣我都沒打過我的女兒。

我這輩子都會記得，你在我家門口耍流氓狠踹我女兒的樣子

孩子聽說你過去打同學後來都沒事，學校也那你沒輒就對了

但是這次遇到的叔叔，不是一般人，他也是神經病。」

從畫面可見，只見2小女生被一名小男生一路追打到滷味店，比較小的女生被壓在角落，被男生拿硬物猛K，一旁比較高的女同學勸架，男生停了一下，毫不猶豫地又往往比較高的女生一腳猛踹！施暴男生後來見到家長上前關心，就走了，留下女同學淒厲痛哭，陳述根本不認識這個男同學就被打了。

三重警方表示，分局獲報於上述時、地有報打架糾紛，立即派員到場處理。員警到場後未發現，僅有2女同學在場，先協助2人至醫院驗傷，經了解，該事件和行動電源較晚歸還，男同學因此生氣爆打女同學。

針對打人男童的家長還對3同學提告傷害、竊盜，三重分局證實依法受理，該案將依兒童少年部分本分局依職權通報，並循線通知男及其家長到案說明，全案詢後依法函送新北地院少年法庭。