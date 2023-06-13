　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小六男童「街頭爆打」2女同學！她淒厲痛哭...對方家長竟提告

▲▼ 小六童街頭狂歐女同學，事後還對同學提告 。（圖／翻攝自黃冠融臉書）

▲ 小六童街頭狂毆女同學，事後還對同學提告 。（圖／翻攝自黃冠融臉書）

記者戴上容／新北報導

新北市一名12歲男童，12日下午只因為女同學比較晚歸還物品，下課後竟一路追打，挨打的女同學與路見不平的1男同學、1女同學奔到滷味攤求救，未料，這名12歲男童依舊拿著硬物朝著同學猛K，並且狠踹多腳，勸架的女同學也都挨打，事後，這名打人男同學的家長，不明原因還告對方竊盜與傷害，三重警方證實，全案詢後依法函送新北地院少年法庭。

網紅教父黃冠融今天在臉書貼出影像表示，「看完我家監視器我的心都碎了，不敢相信這是在我家門口，更難相信這是國小六年級同學，知道是我家門口還有監視器在拍，手拿東西追著我女兒的閨蜜狂敲頭猛踹、簡直往死裡打，我女兒為了保護閨蜜去勸架拉她也被打到受傷！更可惡是最後看到大人來了他還補踹一腳才離開。

最悲哀的是，雙方到了三重派出所，對方小朋友跟家長連一句道歉都沒有！然後說自己的小孩有長期在吃藥，因為這樣才會失控…..我們驗完傷後「直接提告傷害！」結果對方竟然有臉……提吿我女兒傷害加竊盜！？這個社會真的病了！台灣的教育跟司法還有救嗎？從小到大再怎樣我都沒打過我的女兒。

我這輩子都會記得，你在我家門口耍流氓狠踹我女兒的樣子
孩子聽說你過去打同學後來都沒事，學校也那你沒輒就對了
但是這次遇到的叔叔，不是一般人，他也是神經病。」

▲▼ 小六童街頭狂歐女同學，事後還對同學提告 。（圖／翻攝自黃冠融臉書）

從畫面可見，只見2小女生被一名小男生一路追打到滷味店，比較小的女生被壓在角落，被男生拿硬物猛K，一旁比較高的女同學勸架，男生停了一下，毫不猶豫地又往往比較高的女生一腳猛踹！施暴男生後來見到家長上前關心，就走了，留下女同學淒厲痛哭，陳述根本不認識這個男同學就被打了。

▲▼ 小六童街頭狂歐女同學，事後還對同學提告 。（圖／翻攝自黃冠融臉書）

三重警方表示，分局獲報於上述時、地有報打架糾紛，立即派員到場處理。員警到場後未發現，僅有2女同學在場，先協助2人至醫院驗傷，經了解，該事件和行動電源較晚歸還，男同學因此生氣爆打女同學。

針對打人男童的家長還對3同學提告傷害、竊盜，三重分局證實依法受理，該案將依兒童少年部分本分局依職權通報，並循線通知男及其家長到案說明，全案詢後依法函送新北地院少年法庭。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
今年首例本土登革熱！打破台南3年來0確診紀錄　可感染期曾赴3
快訊／已婚長官「傳露點照」給下屬　外交部要查
快訊／飛兒樂團鬧翻　Faye遭起訴
阿公性侵5歲小孫女！　趁阿嬤買菜下手
大咖韓女星酒駕出車禍！　醉到睡在駕駛座
彫博愛女亡！衝保母家動私刑「踹打呼巴掌」　判決出爐
快訊／陳綺貞溫情喊話舊愛鍾成虎　求好聚好散
快訊／金塊封王！　苦等47年隊史首冠
蔡阿嘎謝罪後首PO新片點閱曝光！　低成本恥爆：回歸初心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搶下鐵橇打死鄰居！嘉義水上命案　衝突原因竟是門窗遭破壞

Faye慘了！　誣告恩師陳建寧偽造簽名遭起訴

人妻海外投資餐廳「一去不回」　夫3個月後收一句話心碎

小六男童「街頭爆打」2女同學！她淒厲痛哭...對方家長竟提告

娃娃機店「喬治猴」太可愛　高雄嬤直接拿走給愛孫結果慘了

狼阿公借手機玩趁機性侵5歲孫女！哥哥也說阿公變態！

彫博愛女送託亡！衝保母家動私刑「踹打呼巴掌」　涉3罪判決出爐

快訊／台南柳營小貨車撞電桿　車頭嚴重變形駕駛一度受困

偷電動自行車秒「變色」以為沒事　花蓮男3小時就被逮

「XD偽鈔」再現！槍毒犯擁54萬元假鈔　想「黑吃黑」大撈

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

搶下鐵橇打死鄰居！嘉義水上命案　衝突原因竟是門窗遭破壞

Faye慘了！　誣告恩師陳建寧偽造簽名遭起訴

人妻海外投資餐廳「一去不回」　夫3個月後收一句話心碎

小六男童「街頭爆打」2女同學！她淒厲痛哭...對方家長竟提告

娃娃機店「喬治猴」太可愛　高雄嬤直接拿走給愛孫結果慘了

狼阿公借手機玩趁機性侵5歲孫女！哥哥也說阿公變態！

彫博愛女送託亡！衝保母家動私刑「踹打呼巴掌」　涉3罪判決出爐

快訊／台南柳營小貨車撞電桿　車頭嚴重變形駕駛一度受困

偷電動自行車秒「變色」以為沒事　花蓮男3小時就被逮

「XD偽鈔」再現！槍毒犯擁54萬元假鈔　想「黑吃黑」大撈

60元便當「滷豆皮」消失！台鐵：定期調整菜色　「這些便當還有」

電商女王挺過失婚低潮！　「拿第3個碩士」 超狂...預告下一步計劃

超商冰磚有新口味！　最新「椪柑氣泡美式、鮮橙氣泡青茶」要搶喝

「一事無成的傭兵垃圾！」　電台主持人砲轟韋蘭德、薛茲爾

走出產後憂鬱症！不用做一百分的媽媽　醫：求助不代表懦弱

搶下鐵橇打死鄰居！嘉義水上命案　衝突原因竟是門窗遭破壞

性平三法重點　鄭文燦：性騷擾樣態明確、第三方申訴處理機制

快訊／已婚男長官「傳露點照」給下屬　外交部要查

造鎮新案供給逾2500戶　高雄新市鎮房價站上3字頭

台南出現首例登革熱本土首例病例　應加強清除積水容器以免受罰

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

社會熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

人夫剃毛暴打老婆　全因偷看手機

快訊／霧峰分局偵查小隊長涉貪　裁准羈押禁見

5億高中生命案　今天是「遞狀截止日」　

獨／偵查小隊長疑涉貪！辦公室裡當眾被帶走

即／嘉義男持鐵撬毆鄰居！反被搶走重擊慘死

朱學恒告發自己！鄭家純揭背後原因

即／駕瑞典坦克撞死1男2女　宜大教授搶救6天不治

獨／神明也不能阻擋黑令旗　冤主有正當理由索命

後悔買1.5萬寶寶寫真　她1原因追回錢

快訊／槍殺關渡鹹粥闆娘！嫌躲土地公廟睡覺　落網畫面曝

更多熱門

相關新聞

即／新北21歲男陳屍旅館　衣著完整命喪浴缸

即／新北21歲男陳屍旅館　衣著完整命喪浴缸

新北市一名21歲許姓男子，前天投宿三重正義北路上一間旅館，今天下午2時許，旅館人員撥打電話提醒退房，卻始終沒有音訊，只好報警處理，警消進門後，赫見許男衣著完整陳屍旅館浴缸內，警方現場進行勘驗，初步勘查無外力介入，詳細死亡原因仍待調查。

三重先嗇宮神農文化祭開幕　中醫師義診造福鄉里

三重先嗇宮神農文化祭開幕　中醫師義診造福鄉里

阿伯無照還闖紅燈　撞倒路人被機車壓腳哀嚎

阿伯無照還闖紅燈　撞倒路人被機車壓腳哀嚎

家裡這處「易招好兄弟」！命理師3招變陽宅

家裡這處「易招好兄弟」！命理師3招變陽宅

捷運環狀線北環段　三重、蘆洲集賢路施工

捷運環狀線北環段　三重、蘆洲集賢路施工

關鍵字：

三重國小

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

資深歌手高雄離世！享壽68歲

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面