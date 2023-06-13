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護理師值班室激戰醫師6年！綠帽尪離婚才知「5歲兒不是親生」

有護理師跟醫師大搞婚外情，讓自己的老公平白養了跟小王生的孩子多年。（示意圖／翻攝自pexels）

▲護理師跟醫師大搞婚外情，讓自己的老公平白養了小王的孩子多年。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

桃園一名錢姓護理師，與同單位的徐姓醫師，因為職場近水樓台，兩人發生婚外情，雙方交往6年時間內，前後發生過8次性關係，女方還因此懷孕，產下一子。錢姓護理師後來與林姓丈夫離婚，事後才坦承，兩人所育有的子女中，其中的小兒子，是她和徐男所生。林男憤而向桃園地院提告，最後法院判徐男，需賠償180萬元。

判決書指出，錢女與林男於2004年結婚，婚後育有2名子女，但這段看似美滿的婚姻與家庭，妻子卻隱藏了一段維持6年的婚外情。原來老婆錢女，跟同院擔任醫師的徐男，兩人最早在2016年，一起在醫院值夜班時，雙方發生過性關係，後來又陸續發生7次關係，在這6年交往期間，妻子還懷了徐男的孩子，並把小孩生下來。

林男說，2021年，妻子要求離婚，之後才向他坦承，與醫師發生性行為，家裡的小兒子，是她和徐男所生。得知真相的林男，不甘老婆搞婚外情，還養了太太跟小王的孩子5年，認為徐男導致他精神受到巨大傷害，被身心科診斷為憂鬱症，憤而提告，要求賠償200萬元。

桃園地院審理後認為，錢女跟徐男交往6年性行為8次，又令護理師懷孕產子，明顯逾越社會一般通念所能容忍範圍。儘管徐男坦承婚外情，但稱要扶養母親配偶及3名子女，另有3700萬房貸，負擔甚重，認為200萬元應屬過高，但法院考量徐男侵權時擔任某醫院高層，月收入40至50萬，後來自行開立診所，月收入40萬，審酌雙方狀況，及令護理師懷孕產子，讓林男在不知情下育有一名非其血緣之子女，不法行為情節惡劣嚴重，判賠180萬元。

另外，徐男妻子提告護理師侵犯配偶權，當時護理師稱是職權所迫，還為醫師2度墮胎，高等法院審理後，認為婚外情長達3年，護理師都沒提告，因此認為婚外情並非是職權導致，最後判護理師，須賠償徐男妻子80萬元確定。

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