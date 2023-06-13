快訊／國防部公布48頁「全民國防應變手冊」　建議緊急避難包內容物

▲國防部全動署物力動員處處長沈威志（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部全動署2022年4月公告「全民國防手冊」範本，提供民眾面臨軍事危機及可能發生的災難時緊急應變資訊，但被批評不符戰時緊急狀況。國防部今（13日）由全動署物力動員處處長沈威志公布最新版「全民國防應變手冊」，區分「平時準備」與「戰時應變」的需求，並以增加圖文方式，寫明「個人緊急避難包」所需內容物，以協助民眾生存自助。

國防部13日上午舉行例行記者會，公布全民國防應變手冊，也說明國軍2023年災害防救整備概況。沈威志指出，全民國防應變手冊編纂架構區分為「平時準備」與「戰時應變」2個段落、14個主標題。

沈威志進一步指出，平時準備上為緊急避難準備事項、防空警報音符及聲音辨識、認識周邊重要處所、掌握正確訊息；戰時應變則有戰時可能發生的狀況、敵我識別、緊急疏散避難、戰場維生應處、通訊傳播中斷應處、戰傷醫療急救、戰場危機處置、民眾對各類型災害應變作法、緊急應變專線及副頁。

根據手冊內容，在緊急避難準備事項中，寫明「個人緊急避難包」所需內容物，包含個人所需適量飲食（水、食物，如罐頭或易保存食物）、保暖用品（如睡袋、毛毯或禦寒衣物）、手電筒（含電池）、重要證件影本（身分證、戶口名簿、健保卡）、個人醫療用品 （慢性病用藥、急救用藥、處方箋影本）、粗棉手套、哨子、簡易求生工具 ( 如小刀、開罐器、鋼製杯碗等）。沈威志說明，此為國軍提供的建議，個人可視情況調整。

針對「全民國防應變手冊」的特色，沈威志表示，此次增加文字敘述，輔以適量插圖，且提供各種嚴峻情況下，較為詳盡應處方式，以協助民眾生存自助，此外也整合防空避難處所、急救責任醫院、民生必需品配售及收容安置地點於「消防防災e點通」App，便於民眾查詢。

沈威志說，該應變手冊參酌相關新聞評論、專家學者及立委等建議編修，提供民眾、地方政府緊急應變運用，未來也會有英文版，而各地方政府與各部會可依業管，翻譯成所需的語言來運用。

▼國防部13日公布全民國防應變手冊。（圖／國防部提供）