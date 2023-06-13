全民國防手冊首納「敵我辨識」　教民眾靠迷彩服區分國軍與共軍

▲國防部情次室情研中心情報官林禎凱中校。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（13日）公布並說明「全民國防應變手冊」，內頁中教導民眾如何透過迷彩服來辨識國軍與共軍，是2022年4月「初版手冊」中未有的資訊。國防部情次室情研中心情報官林禎凱中校表示，情次室提供國軍跟共軍在服裝上的差別，讓民眾可以清楚看出兩軍作戰服裝的差異，若後續共軍持續更新服飾的話，會適時更新。

國防部13日公布的全民國防手冊中，透過告知陸軍、海軍／陸戰隊、空軍三軍種迷彩服的差異、階級類別、官科類別、識別名條、軍種類別、單位類別等物，教導民眾如何「敵我辨識」；內頁彩圖中，共軍服飾分為夏季作訓服（叢林）、冬季作訓服（荒漠）、蛙服（叢林）、作訓大衣（荒漠）等４種，其衣服右胸處會黏軍種胸章、右臂是軍種臂章，左胸則是識別名牌、左臂處繡有紅外線敵我識別反光臂張，另胸前則有二維條碼軍職識別牌。

▲國防部「全民國防應變手冊」教授敵我辨識。（圖／記者蘇晏男攝）

由於2022年4月公告的「全民國防手冊」範本中，未有敵我識別的項目，引起媒體關注。林禎凱說，全民國防應變手冊建置是讓百姓能夠更清楚、明確識別國軍跟共軍，考量了共軍在應變時期或戰時都會採取穿著作戰服裝到我方做相關活動，所以單純按照國軍迷彩服跟共軍作戰服裝給國人做事別跟參考。

媒體詢問，敵我識別對一般民眾來說不容易，之後會進一步仿效烏俄戰爭中，烏克蘭軍綁黃色識別帶的方式，國軍會有這作法嗎？林禎凱回應，此次全民國防應變手冊中，情次室提供能夠在戰時讓百姓很明確看出國軍跟共軍在服裝上的差別，公告之後，民眾可以清楚看出兩軍作戰服裝的差異；若後續共軍持續更新服飾的話，情次室會適時更新。

國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇則指出，部隊在作戰時與演訓時都會有識別的東西，而且每天識別方式不同，例如可能是藍色識別帶，有些則為白色，透過不一樣的識別可區分敵我。

▼國防部13日公布全民國防應變手冊。（圖／國防部提供）