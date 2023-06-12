蔡英文呼叫飛官對方竟回「我是中國空軍」　退將分析威脅：要嚴肅看待

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文日前前往空軍南部區域作戰管制中心視導，卻在與我國飛行員通話時，傳出「注意，我是中國空軍」的聲音。對此，退役少將栗正傑表示，要很嚴肅的看這件事情，「這句話不是無意間聽到的，會不會是中共的電偵機就在旁邊？」而對於共軍回應一事，空軍司令部11日說明，兩邊的通話系統不同，蔡英文當時沒有受到影響。

栗正傑在《辣晚報》表示，空軍是第一線接敵的，不能隨便開玩笑，要戰備通話，就要按規定來，總統不清楚不能怪她，但空軍總部不能想著巴結所以不說，像是總統來視導，是不是要用個保密頻道？你讓共軍都聽到，對飛行員多危險？第二就是代號，蔡英文直接說「我是總統」，但軍中通話不應曝露真實身分。最後，蔡英文在通話最後說Good job，這也是不對的。

栗正傑認為，共軍那段話之所以會讓蔡英文聽到，「會不會是中共的電偵機就在旁邊，他已經收聽到你的資訊了，故意跟你講這句話？」今天要很嚴肅的看這件事情，不能把這個當成蔡英文又糗了，國軍要檢討，第二是不是被中共監控到了，第三是不是中共有電偵機在附近，蔡英文要去這個地方，中共已經有這個情報了，才特別派電偵機在那邊，這些都要查清楚。

空軍司令部則說明，當時總統是以戰備專線電話與飛彈部隊通聯，而共軍則是採國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且總統並未受到影響。

空軍司令部指出，該緊急頻段基本上不會關閉，而總統當時又在同一個空間中，因此聲音傳出來時自然會聽到。