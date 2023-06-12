政大生遭控開賣淫公司！約會4小時「3萬5000元」可舌吻摸奶





▲約會一次3萬5千元。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

政大一名法律系學生遭同校生指控，疑似成立賣淫公司，更在校版上公開徵才，聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司，但實際一看內容，約會一次費用為3萬5000元，時間4小時，還強調可以摟抱、摸奶、舌吻等互動，還寫著「可愛正妹想找人約會，順便賺點零用錢」。

一名政大同學在Dcard發文，「不知道大家對於常常在交流版出現的『西革碼有限公司』有沒有印象，發文的何同學號稱，以教學男性把妹為主要服務內容，但他們實際服務的內容真的是如此嗎？」

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從IG官網、限動截圖可見，可愛正妹想找人約會，順便賺點零用錢，雙北皆可約，一次約會時間為4小時，費用3萬5000元，「約會地點你給」，還強調「女生主動大膽又敢玩，可以摟抱、愛撫、舌吻、摸奶，體驗情侶約會爽感的難得體驗，請好好把握！」「保證是台灣正妹朋友」。

原PO傻眼，「完全看不出來哪裡有在教人提升自我、把妹，反倒更像是在『媒介性交易』？想要找人約會順便賺點零頭？要怎樣的約會才能順便賺點零頭？」

▲群組更新訊息，由於正妹沒人約，限時大特價14000元。（圖／翻攝自Dcard）

接著點開官方LINE帳號，上面寫著「新來的妹妹21歲而已，不太懂約的行情，零用錢要太多，我跟她談過之後，定價從3萬元降到2萬元」，不久後官方又更新資訊，由於正妹沒人約，決定限時大特價，「收14000元就好，大家快約她出來玩吧」。

原PO直言，上面並非以「課程」作為收費單位，而是以「約會對象」作為收費單位，「這好像跟一般認知的社交課程不太一樣欸？」此外，該名同學還使用法律系教室，拍攝盈利事業的影片，「我不知道何同學到底哪裡來的臉，敢在學校交流版光明正大的發展這種有違法疑慮的事業？也麻煩何同學不要再丟法律系的臉」。

政大稍早回應，法律系已主動對該生展開調查，待釐清事件真相後，將依照相關規定提送獎懲委員會進行審議。