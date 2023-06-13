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YTR錄影一半「才知被騙600萬」！她鏡頭前強忍淚　追討過程曝光

▲YTR被騙600萬「她錄影一半慌了」。（圖／「安娜馭房術」授權引用）

▲安娜最後強忍著焦急、崩潰的情緒。（圖／「安娜馭房術」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

澳豐基金境外吸金千億，13家上市櫃公司踩雷、萬人受害，連相關金融產品發行公司CCAM也爆出龐式騙局。YouTuber安娜透露，自己投了600萬進去，之前也確實有拿到第一筆配息；沒想到，如今錢拿不回來，該公司APP也登不進去，讓她欲哭無淚。

起初，安娜找來股票分析師John，要拍攝一集學習理財知識的影片，結果John在幫她規劃的過程中，發現她步入了一場龐式騙局，而該公司聲稱，「每年有12%配息且絕對保本。」

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安娜解釋，「一開始是叔叔的好友找上他，表示有個海外套利基金，然後接下來的4年裡，叔叔陸續投了2千萬下去，不過他這段時間裡都有穩定領到利息，於是叔叔就推薦給了我。」

▲YTR被騙600萬「她錄影一半慌了」。（圖／「安娜馭房術」授權引用）

▲她在錄影的過程中，直接傳訊息給經辦人。（圖／「安娜馭房術」授權引用）

安娜直言，一切資料都很齊全，自己也順利拿到第一期配息，「我們有一個APP，可以看到配息之類的東西，反正我叔叔放錢進去好幾年了，他每年也真的有拿到12%的配息，之前我爸幫我存了一筆錢，最近解掉了，就決定把錢放進去，然後也是固定每半年拿6%。」

不過，她話鋒一轉，透露「兩個月前應該配息要下來了，可是我還沒拿到錢，對方是說，最近有個洗錢的防制條例，所以比較晚配。」

聞言，John相當篤定地說，「妳被詐騙了！」他接著指出，世界上不會存在高配息跟保本，因為只要這個東西一出現，所有的資金都會往那邊流過去，「我覺得大家去判斷是不是詐騙，有個很重要的關鍵就是保不保本，只要講到保本99.99%都是詐騙。」

▲YTR被騙600萬「她錄影一半慌了」。（圖／「安娜馭房術」授權引用）

▲後來APP也無法打開了。（圖／「安娜馭房術」授權引用）

John舉例道，「如果有個東西能夠保本，還每年配12%給妳，那妳去銀行借錢被收2%利息，然後全部人都去借，放到12%的產品裡，中間都會賺10%，那為什麼銀行不自己去做這個業務？」

對此，安娜坦言，有曾想過這個問題，不過對方說，他們這個管道有一定份額，只能分配給VIP客戶，所以只有這些人有這個投資管道。這番話讓John不以為然，更加確定安娜上當了。

在拍攝過程中，安娜直接私訊叔叔的朋友，也就是經辦人，稱自己最近買房需要一筆錢，想贖回本金，然而卻沒得到回覆，後來打給165反詐騙專線，得到的回應也不太樂觀，這讓她開始慌了，從前面的侃侃而來，到後面都在強忍著崩潰的情緒，根本笑不出來。

▲YTR被騙600萬「她錄影一半慌了」。（圖／「安娜馭房術」授權引用）

▲她被騙了600萬元。（圖／「安娜馭房術」授權引用）

事後，安娜終於接到對方電話，不過對方無奈表示，自己的錢也在裡面，但現在平台整個運作都暫停了，「國外的平台一直跟我們說，他們受到金檢，錢被凍結，現在不能夠去動。」不僅如此，她打開APP時也跳出通知，稱系統正在維護，完全登不進去。

最後，安娜忍不住在鏡頭前落淚，也自責地說「氣自己怎麼那麼笨，會上這種當，會相信有這麼好的事，是不是我太貪心，才會沒想清楚，回想起在開戶跟放錢的過程，其實自己也不是沒問過對方一堆問題，也不是沒懷疑過，但都被他們搬出的一堆資料嚇到，懶得研究又不想承認，自己聽不懂他在講什麼，才會發生這種事。」

►本文由「安娜馭房術」授權引用。

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