KK園區不要台灣人！台人被騙去「更可怕1地」　他：付錢也走不了

▲KK園區空拍圖。（圖／翻攝GOOGLE MAPS）

記者施怡妏／綜合報導

華人被誘騙到柬埔寨詐騙案例頻傳，然而緬甸苗瓦迪「KK園區」更被稱為更兇惡的「豬仔煉獄」，一名長期在柬埔寨的網友發文，目前KK園區一到四期的台灣受害人都清空了，現在苗瓦底不要台灣人，都騙往緬北，比起KK園區，緬北的果敢地區更可怕，每個特區之間都有軍事崗哨，他也強調「去緬北是回不來的」。

「全球反詐騙組織」成員Sammy，在PTT以帳號Induction發文，分享柬埔寨的近況，「KK是苗瓦底對台灣人最好的園區」，繼去年9月一期釋放一百多名台灣人後，近期在軍隊的協調下，目前KK園區一到四期的台灣受害人都清空了，沒有賠付，連沒提交的名單都回來了，想走就走，「這兩周回來好幾十個，目前還有幾十個人在曼谷移民局等待遣返」。

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「現在苗瓦底普遍不要台灣人了」，Sammy表示，在柬埔寨破關、苗瓦底整治中之下，現在台灣人都往緬北騙，以往不往緬北送是因為路費太高，再加上緬北四特區每個特區之間都有軍事崗哨，全部都需要偷渡，費用很貴，「可是沒地方賣了就只能往那邊送，去緬北是回不來的喔！」

Sammy提到，緬北果敢地區比KK園區更可怕，警察局長自己開園區，軍隊自己開園區，政府自己開園區，黨委書記自己開園區，加起來幾萬人編制的正規軍隊，再加上緬甸政府軍支持，「我們面對的是一個國家，處理起來也不再是面對公權力不執行，而是對手就是公權力」。

▲Sammy強調，被騙去緬北是回不來的。（示意圖／記者周亭瑋攝）

他勸大家，「去泰國要結伴」，上次遊泰被下藥，跳樓活命的受害者已經出來了，「又是大神出面，可是這種拗人幫忙的事情只能做一兩次的，能夠回來都是撿一條命」。他提到，這禮拜又收到十幾個案，「近9個月苗瓦底出來近500人，果敢全部加起來不到20個，1:30，這就是難度的差距」。

最後，Sammy再次提醒，自己的命自己保，「緬北真的很可怕，我真的搞不定，不要去為妙，就連自願過去的，到了人家手上，回不來。想付錢走都不給走」。

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