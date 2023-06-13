5位影像大師發現毛孩新視界　用手機界的單眼玩出星精彩！

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用手機也能拍大片！不論是新手小白、攝影高手皆能輕鬆捕捉生活中的精彩瞬間，Samsung邀請5位影像大師《關於我和鬼成為家人那件事》導演程偉豪、《當男人戀愛時》導演殷振豪、攝影師陳詠華、攝影師黃俊團、MV導演郭佩萱，使用Samsung Galaxy S23 Ultra拍攝動態影片和平面照片，從貓咪、狗狗的視角出發，帶我們一窺毛孩眼中的夜晚景致！

夜幕降臨時，貓咪、狗狗的世界才正要開始！透過5位影像大師的鏡頭和毛孩一起探索夜晚，你家中的喵星人，是否也是白天懶散地躺著，但到了夜晚完全靜不下來，站在窗邊凝視著外面車水馬龍的街道，有時甚至會調皮的翹家，去經歷一場屬於牠的冒險，導演們透過擁有2億畫素相機的Galaxy S23 Ultra進行超明亮夜幕攝影，完美捕捉貓咪眼中的奇幻世界，照片中看到貓咪千言萬語的眼神透露著很多心思「出來透透氣囉」、「天上的星星好漂亮」、「什麼？放飯了？」（秒衝回去）！

夜晚對大家來說都差不多，但是在影像大師的眼中光線及色彩別有韻味，《當男人戀愛時》導演殷振豪用超明亮暗夜錄影拍動態影片，聚精會神地將鏡頭對著光線不足的街頭狗狗，Galaxy S23 Ultra的螢幕畫面看起來相當明亮，越夜越清晰，拍下風格濃郁的狗狗畫面；詩意派時尚攝影師陳詠華用2億畫素相機夜拍街景，拍下的畫面中，就連遠處的招牌放再大都清晰，透過畫面可以感受到城市某角落的光影變化。

夜晚的街道上還有正在遊蕩的小黃狗和小黑狗探索世界，導演們在Galaxy S23 Ultra百倍變焦的鏡頭下，完整記錄狗狗夜裡的生活，「要去哪裡玩勒」、「我來帶路」，跑來跑去的狗狗和光線不足的夜晚，為拍攝難度再添高度，Galaxy S23 Ultra大幅提升穩定度，雙倍光學防手震減少夜間的模糊影像，狗狗周遭的店家招牌、路燈、暗處光影全都清晰可見。

性格派寫實攝影師黃俊團在拍攝過程中使用百倍變焦，光線對比強烈的夜晚街景再遠也拍得清楚，黑白光影層次細節一覽無遺，奇幻系MV導演郭佩萱用超穩定的動態攝影邊走邊拍，甚至把手機架在遙控車上，Samsung Galaxy S23 Ultra超穩定在快速行駛下，動態影像也拍得清楚，影像大師們用Samsung Galaxy S23 Ultra捕捉毛孩的視角，讓精彩影像不受黑夜限制，呈現出療癒的奇幻世界，輕鬆在城市霓虹的荒野中，看見超乎想像的夜。

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