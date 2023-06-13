　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

5位影像大師發現毛孩新視界　用手機界的單眼玩出星精彩！

▲▼Samsung,Galaxy S23 Ultra,毛孩。（圖／取自影片） 

消費中心／綜合報導

用手機也能拍大片！不論是新手小白、攝影高手皆能輕鬆捕捉生活中的精彩瞬間，Samsung邀請5位影像大師《關於我和鬼成為家人那件事》導演程偉豪、《當男人戀愛時》導演殷振豪、攝影師陳詠華、攝影師黃俊團、MV導演郭佩萱，使用Samsung Galaxy S23 Ultra拍攝動態影片和平面照片，從貓咪、狗狗的視角出發，帶我們一窺毛孩眼中的夜晚景致！

▲▼Samsung,Galaxy S23 Ultra,毛孩。（圖／取自影片）

夜幕降臨時，貓咪、狗狗的世界才正要開始！透過5位影像大師的鏡頭和毛孩一起探索夜晚，你家中的喵星人，是否也是白天懶散地躺著，但到了夜晚完全靜不下來，站在窗邊凝視著外面車水馬龍的街道，有時甚至會調皮的翹家，去經歷一場屬於牠的冒險，導演們透過擁有2億畫素相機的Galaxy S23 Ultra進行超明亮夜幕攝影，完美捕捉貓咪眼中的奇幻世界，照片中看到貓咪千言萬語的眼神透露著很多心思「出來透透氣囉」、「天上的星星好漂亮」、「什麼？放飯了？」（秒衝回去）！

▲▼Samsung,Galaxy S23 Ultra,毛孩。（圖／取自影片）

▲▼Samsung,Galaxy S23 Ultra,毛孩。（圖／取自影片）

夜晚對大家來說都差不多，但是在影像大師的眼中光線及色彩別有韻味，《當男人戀愛時》導演殷振豪用超明亮暗夜錄影拍動態影片，聚精會神地將鏡頭對著光線不足的街頭狗狗，Galaxy S23 Ultra的螢幕畫面看起來相當明亮，越夜越清晰，拍下風格濃郁的狗狗畫面；詩意派時尚攝影師陳詠華用2億畫素相機夜拍街景，拍下的畫面中，就連遠處的招牌放再大都清晰，透過畫面可以感受到城市某角落的光影變化。

▲▼Samsung,Galaxy S23 Ultra,毛孩。（圖／取自影片）

▲▼Samsung,Galaxy S23 Ultra,毛孩。（圖／取自影片）

夜晚的街道上還有正在遊蕩的小黃狗和小黑狗探索世界，導演們在Galaxy S23 Ultra百倍變焦的鏡頭下，完整記錄狗狗夜裡的生活，「要去哪裡玩勒」、「我來帶路」，跑來跑去的狗狗和光線不足的夜晚，為拍攝難度再添高度，Galaxy S23 Ultra大幅提升穩定度，雙倍光學防手震減少夜間的模糊影像，狗狗周遭的店家招牌、路燈、暗處光影全都清晰可見。

▲▼Samsung,Galaxy S23 Ultra,毛孩。（圖／取自影片）

▲▼Samsung,Galaxy S23 Ultra,毛孩。（圖／取自影片）

性格派寫實攝影師黃俊團在拍攝過程中使用百倍變焦，光線對比強烈的夜晚街景再遠也拍得清楚，黑白光影層次細節一覽無遺，奇幻系MV導演郭佩萱用超穩定的動態攝影邊走邊拍，甚至把手機架在遙控車上，Samsung Galaxy S23 Ultra超穩定在快速行駛下，動態影像也拍得清楚，影像大師們用Samsung Galaxy S23 Ultra捕捉毛孩的視角，讓精彩影像不受黑夜限制，呈現出療癒的奇幻世界，輕鬆在城市霓虹的荒野中，看見超乎想像的夜。

更多完整影片>>https://reurl.cc/EoXq30

ET快訊
小學生笑太大聲被罰跪舔地50下！師嗆：下次舔馬桶
新娘晚婚！喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人
快訊／印股票換鈔票吸金數億！「光電教父」遭移送
痘痘亂擠下場曝！他手賤「鮮血噴射1小時」
播13年《一袋女王》陷危機！　曾國城認了「播不到年底」
月繳4千元！社區管委會「要破產了」支出曝　網驚：水很深
快訊／朱凱翔性騷史再+1！受害者控偷親、伸鹹豬手

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

萬元規格「輕旗艦」有感！Samsung Galaxy A54 5G 三個不能錯過的理由

5位影像大師發現毛孩新視界　用手機界的單眼玩出星精彩！

Google相簿網頁版也好用！官方將更新六大新功能

iOS 17更新耗電嗎？四款iPhone實測出爐　兩款電量下滑

老司機快來學！iOS 17更新　「私密瀏覽」多加一道鎖

充電支架意外成亮點　這款超適配iOS 17「待機模式」

618電信業者優惠一次看！4G吃到飽388元　再抽旗艦機

Vision Pro太貴了？外媒曝蘋果正開發「便宜版本」

MacBook Air再升級！爆料：M3晶片版本2024年登場

iPhone 15全系列價格大漲！　「頂規1TB版」突破5.5萬元

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

5位影像大師發現毛孩新視界　用手機界的單眼玩出星精彩！

Google相簿網頁版也好用！官方將更新六大新功能

iOS 17更新耗電嗎？四款iPhone實測出爐　兩款電量下滑

老司機快來學！iOS 17更新　「私密瀏覽」多加一道鎖

充電支架意外成亮點　這款超適配iOS 17「待機模式」

618電信業者優惠一次看！4G吃到飽388元　再抽旗艦機

Vision Pro太貴了？外媒曝蘋果正開發「便宜版本」

MacBook Air再升級！爆料：M3晶片版本2024年登場

iPhone 15全系列價格大漲！　「頂規1TB版」突破5.5萬元

惡劣討債集團兩邊削！連債主也被恐嚇付錢　南警拘捕7人到案

全國第8波安居緝毒共逾6噸　陳建仁慰勞辦案人員頻比讚

小學生笑太大聲竟被罰跪舔地50下！師嗆：下次舔馬桶　家長怒了

檢舉最高可拿500萬！詐騙頻傳　金管會提高舉報獎金

曾總惋惜威達爾被挖角　前兄弟泰迪暫時沒列入考量

中國駐韓大使「戰狼」觸怒南韓　尹錫悅：國人很不爽

前中職勝投王林晨樺告別投手丘　媽媽驚喜現身讓他哭了

雲林警遭爆長官霸凌基層還搶功　縣警局長：不會讓員警付出白費

中信銀「Agoda聯名卡」上市！簽帳金額市場第一　全年挑戰8000億

批林飛帆退選「怯戰」！　國民黨：賴清德重挫領導力與信任度

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

3C家電熱門新聞

618電信業者優惠一次看！4G吃到飽388元　再抽旗艦機

iPhone 15全價格大漲　「頂規1TB版」破5.5萬元

iOS 17更新耗電嗎？四款iPhone實測出爐　兩款電量下滑

老司機快來學！iOS 17更新　「私密瀏覽」多加一道鎖

Google相簿網頁版也好用！官方將更新六大新功能

充電支架意外成亮點　這款超適配iOS 17「待機模式」

MacBook Air再升級！爆料：M3晶片版本2024年登場

5影像師發現毛孩新視界手機單眼

Vision Pro太貴了？外媒曝蘋果正開發「便宜版本」

MSI提微星科技攜手NVIDIA與清大啟用協作學習環境　成跨領域AI產業人才培力先驅供清大高階設備打造AI人才

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

升級iOS 17也不能用！五大新功能只支援「iPhone 12」以上

蘋果手錶超耗電？「9個妙招」快學起來　Apple Watch S7到S3都適用

網路監視器怎麼選　專家提4撇步

更多熱門

相關新聞

三星MICRO LED電視要價近450萬元

三星MICRO LED電視要價近450萬元

韓品牌三星SAMSUNG今（6／13）在台發表旗下2023年最新電視系列，包括高單MICRO LED、Neo QLED、OLED系列，以及美學、風格與可攜帶的The Freestyle微型智慧投影機等，其中首次在台灣市場現身的MICRO LED電視，以110吋大螢幕、近450萬元的開價插旗，也刷新在台電視售價的天花板。

屁貓躲牆角！算準柴下樓衝去嚇唬

屁貓躲牆角！算準柴下樓衝去嚇唬

貓打開投影機「看購物台」媽傻眼

貓打開投影機「看購物台」媽傻眼

姐姐趕車「抱緊牠」　狗狗好無奈

姐姐趕車「抱緊牠」　狗狗好無奈

你要去哪！門口3狗複製貼上緊盯

你要去哪！門口3狗複製貼上緊盯

關鍵字：

SamsungGalaxy S23 Ultra毛孩

讀者迴響

熱門新聞

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

資深歌手高雄離世！享壽68歲

衛視中文台、電影台驚傳退出台灣

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示

王偉忠女婿家世曝光　竟是「美國第四大豪門」

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

YTR錄影一半「才知被騙600萬」慌了　追討過程曝光

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面