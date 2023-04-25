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萬元規格「輕旗艦」有感！Samsung Galaxy A54 5G 三個不能錯過的理由

▲▼三星,Galaxy A54,升級。（圖／周宸亘攝）

▲Samsung Galaxy A54 5G價格輕鬆好入手。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

當團體合照，或是想要自拍時，總是想要拿出手機，又因為自己的破爛手機害羞，只好尷尬笑著推稱別人的手機比較好，麻煩其他人拍完傳照片給你。這樣的情景總是在你身邊層出不窮嗎? 「換新就對了」！Samsung Galaxy A54 5G輕旗艦的規格搭配佛心來著甜甜價，要你搖身一變全場最會玩的超A咖。

手機規格不斷進化，Samsung最新Galaxy A54 5G要將旗艦級的手機體驗在輕鬆好入手的價格帶給消費者，上市即引發網友與各大論壇爭相討論，紛紛開玩笑說「真的不給活路」。三大「有感體驗」升級項目，讓許多人驚呼，抱歉了錢錢，準備把你換成喜歡的Samsung Galaxy A54 5G了。

有感第一彈 – 時尚潮流新外型

孤島式鏡頭排列設計，全新玻璃背蓋提升質感、手感大大提升。特別是完全命中年輕人愛秀與眾不同的風格，推出四種時尚新色紫芋玻玻、青檸玻玻、黑糖玻玻、白玉玻玻，狠甩滿街到處都是黑、白機的枯燥畫面。Galaxy A54 5G手機新美學，讓你再也不用擔心撞機，就算不裝手機殼，裸機都很搶眼。

▲▼三星手機。（圖／記者周宸亘攝）

▲Samsung Galaxy A54 5G新色皆時尚可愛又有型，尤其紫芋玻玻更是受女性喜愛。

有感第二彈 – 越暗的地方，你越「照」

都什麼年代了，拍夜景誰還需要腳架。Samsung Galaxy A54 5G鏡頭感光效能全面提升，最高像素尺寸升級到1.0um，即使在像餐廳或KTV等光源不充足的場景，甚至是想拍百萬夜景，都可以輕鬆拍出高清成相，讓畫質媲美你的顏質，同樣亮眼。

▲▼Galaxy A54,升級,三星。（圖／周宸亘攝）

▲▼拍照開啟夜拍模式後，再也不怕環境黑漆漆。

▲▼Galaxy A54,升級,三星。（圖／周宸亘攝）

另外，OIS光學防手震搭配全像素自動對焦，讓你隨時記錄生活，就算是拍毛小孩時，也能輕鬆補捉，不用再嘶吼叫他不准動！看這邊！

▲▼Galaxy A54,升級,三星。（圖／周宸亘攝）

▲錄影模式開啟防手震，毛孩亂動也不怕失焦。（此為影片截圖呈現）

更犯規的是5000萬畫素主鏡頭、搭載微距鏡頭及超廣角鏡頭，從此IG美照源源不絕，隨拍即得可以原圖直出。就連前置鏡頭都高達3200萬畫素，搭配濾鏡功能，發限時動態就算不套效果，本身就很好看。

▲▼三星,Galaxy A54,升級。（圖／周宸亘攝）

▲Samsung Galaxy A54 5G自帶濾鏡功能，拍完直接上傳IG省時又漂亮。

有感第三彈 – 手機就是我的行動娛樂間

6.4吋超大螢幕，讓你走到哪裡，追劇追到哪裡，從此手機就是你的電影院，加上Super AMOLED FHD+ 的螢幕規格，讓別人追得只有黑暗，而你的畫面硬是多了榮耀。另外，不得不提的是120Hz螢幕更新率，不管玩遊戲或滑社群都超流暢！

▲▼三星,Galaxy A54,升級。（圖／周宸亘攝）

▲6.4吋超大螢幕、電力也充足，隨心所欲想追劇就追劇。

加上處理器升級為Exynos 1380，打遊戲不再卡卡，團戰爽度更有感。配備了5000mAh超大電量，即使出遊交通一整天，手機依然很給力。另外支援25W超快速充電，再也不用當充電座縛地靈。此外，Galaxy A54 5G的另外一個亮點，就是越來越稀有的三選二卡設定，支援5G+5G，也可以將其中一個卡槽擴充記憶卡最高可達1TB（1000GB），一張照片都不用刪，換算起來可容納2000萬畫素照片超過10萬張，4K影片約48小時、Full HD影片超過100小時，讓有手機資料刪除障礙癌的你，可以放心拍、用力載。

▲▼Galaxy A54,升級,三星。（圖／周宸亘攝）

▲Samsung Galaxy A54 5G電力充足不怕手遊玩到一半沒電。

▲▼ 三星 。（圖／品牌）

▲Samsung Galaxy A54 5G容量大，不用擔心一天到晚要刪照片。

這麼高CP，不敢相信？！Samsung Galaxy A54 5G，生而就是為了打破你對手機的想像。不只三大有感升級，還有更多驚喜！

不僅搭載IP67防水防塵，讓你再也不怕水逆來襲，還有Samsung Wallet 功能，整合信用卡、悠遊卡、會員卡功能，出門再也不用大卡小卡找半天，一支手機刷遍一整天。尤其悠遊卡功能，一逼就使用，完全不用開啟軟體或解鎖螢幕，超方便的啦！讓你無論是消費、娛樂、交通、血拚，通通一機搞定！

▲▼三星,Galaxy A54,升級。（圖／周宸亘攝）

▲Samsung Galaxy A54 5G，搭載Samsung Wallet功能，多種功能一機搞定！

這麼棒的輕旗艦手機，你怎麼還忍得住不換？低頭看看你的老爺爺機，即使螢幕早已裂出「生活的痕跡」，卻還讓你捨不得放手嗎？ Galaxy A54 5G，給你一個換新機的完美理由，新一代的神機代表，多款顏色玩美百搭，走到哪拍到哪，搖身IG藝術家，超高電量讓你找的是名店不是插電。即日起購買還可享多重優惠，快點跟著Samsung Galaxy A54 5G，一起晉身超A咖的行列吧！

另外還有價格更親民的Galaxy A34 5G同步上市喔~更多亮點，點了就知道：https://pse.is/4wg6cm

#Samsung #GalaxyA54 #GalaxyA34 #超A咖揪好玩
#本文與台灣三星合作

▲▼三星手機。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼三星手機。（圖／記者周宸亘攝）

▲Samsung Galaxy A34｜A54 5G，亮眼登場。

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