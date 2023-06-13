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隱形眼鏡族救星！宥勝夫妻開發　喝的「晶潤」葉黃素

▲隱形眼鏡族救星！宥勝夫妻開發喝的「晶潤」葉黃素。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

暖男藝人宥勝今年初宣布暫別演藝工作，決定全心擔任家庭主夫，讓妻子慈惠能夠出國度假好好放鬆，而宥勝近日又有新身份，與妻慈惠找醫師營養師開發「711晶潤飲」葉黃素保健食品，問及起心動念的原因，宥勝與妻相視而笑說：「40歲了！身體狀態大不如前。」

▲笑說40歲之後用眼疲倦真的很有感，宥勝夫妻開發喝的「711晶潤飲」葉黃素。（圖／記者姜國輝攝）

▲笑說40歲之後用眼疲倦真的很有感，宥勝夫妻開發喝的「711晶潤飲」葉黃素。（圖／記者姜國輝攝）

上班打電腦、下班滑手機，3C產品不離身眼睛問題儼然已成現代人困擾。醫師王咸淳表示，「臨床上的確在用眼部分問題來求診的患者有增加的趨勢，尤其現代人睡前喜歡關著燈在被窩滑手機，藍光造成眼睛的傷害影響最巨。」而身為藝人的宥勝也同樣受科技時代產品的影響，工作之餘手機同樣不離身。

採訪這一天，宥勝在梳化等待的過程中，眼睛仍狂盯手機啃劇本，且在冷氣房一待就是好幾個小時，雙眼甚至都瞇成一條線，不斷揉眼卻似乎沒有改善，他笑說40歲之後用眼疲倦真的很有感，「其實我們到了這個年紀段，確實會覺得很想要繼續維持現在的狀態，或者過去的狀態。」不過為什麼第一項產品選擇葉黃素？寵妻的宥勝暖心的說：「因為我太太她不能戴眼鏡，她一戴就頭暈，不管換什麼眼鏡都沒有辦法，所以長時間配戴隱形眼鏡，以至於眼睛乾、眼睛酸澀通通找上身。」

▲▼隱形眼鏡族救星！宥勝夫妻開發 喝的「晶潤」葉黃素。（圖／記者姜國輝攝）

▲宥勝在梳化等待的過程中，眼睛仍狂盯手機啃劇本，且在冷氣房一待就是好幾個小時，雙眼都瞇成一條線。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼隱形眼鏡族救星！宥勝夫妻開發 喝的「晶潤」葉黃素。（圖／記者姜國輝攝）

▲宥勝夫妻開發喝的「711晶潤飲」葉黃素。（圖／記者姜國輝攝）

慈惠在一旁笑著表示，曾經尋求醫師協助，想透過雷射的方式解決眼睛問題，不過卻慘遭醫師退貨，眼睛狀態無法靠手術治療。於是欲求助保健食品，「但市面上看了很多產品的配方，有一些是劑量可能比較不足，或是配方中沒有添加保濕成分，所以乾脆自己來開發。」從自用角度出發，兩人找來醫師、營養師討論，「我們選了有兩項比較特別的，就是近年最夯，常與乾眼一起討論的智利酒果跟韓國的用喝的玻尿酸，這兩個通常會分開去放在不同產品裡，在一些醫學研究裡面顯示這兩個成分放在一起的話，它的保濕度的狀況會就是會蠻好的。」

▲▼隱形眼鏡族救星！宥勝夫妻開發 喝的「晶潤」葉黃素。（圖／記者姜國輝攝）

▲慈惠乾眼問題相當嚴重，曾經尋求醫師協助，想透過雷射的方式解決眼睛問題，不過卻遭醫師退貨，眼睛狀態無法靠手術治療。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼隱形眼鏡族救星！宥勝夫妻開發 喝的「晶潤」葉黃素。（圖／記者姜國輝攝）

▲宥勝與妻慈惠找醫師營養師開發「711晶潤飲」葉黃素保健食品。（圖／記者姜國輝攝）

夫妻倆畢竟身為公眾人物，就怕產品效果不如預期，亦或是發生食安問題，慈惠堅持為產品把關，消除使用者的疑慮，「第一個劑量要足，還添加7項專利配方，而且原料都要用最好的，更作了多達11項檢測，就是希望能夠吃得安心。」長時間用眼，補充葉黃素是最常見的保健方式，但到底該怎麼選怎麼吃才正確？營養師王沛瀅表示有三點一定要注意：「首先游離型葉黃素的吸收比出酯化型高出23%。建議買游離型。另外，一定要注意是不是專利廠牌原料，建議仔細閱讀官網的資訊，有疑惑都可以向衛福部食藥署諮詢。而且葉黃素和玉米黃素的比例一定要是十比二，這比例來自於美國的國衛院，這個比例對眼睛會有比較完善的照顧。」

葉黃素被比喻為眼睛靈魂之窗的守門員，前林口長庚醫師王咸淳表示：「智利酒果常和乾眼症放在一起討論，口服小分子玻尿酸也要注意是否是由微生物發酵萃取效果才會好，營養品選用更要注意原料來源，以及劑量是否足夠。」民眾挑選產品建議多做功課，加上讓眼睛適度休息，才是上上之策。

▲▼隱形眼鏡族救星！宥勝夫妻開發 喝的「晶潤」葉黃素。（圖／記者姜國輝攝）

▲營養師王沛瀅。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼隱形眼鏡族救星！宥勝夫妻開發 喝的「晶潤」葉黃素。（圖／記者姜國輝攝）

▲前林口長庚醫師王咸淳。（圖／記者姜國輝攝）

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