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結合全球賽事積分認證　高雄「奇蹟盃」匹克球公開賽接軌國際

▲高雄「奇蹟盃」匹克球公開賽 。（圖／陳昭瑋提供，下同）

▲高雄「奇蹟盃」匹克球公開賽合影。（圖／陳昭瑋提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市輔仁路匹克球專用球場6月4日在舉辦的「高雄奇蹟盃匹克球公開賽」，主辦單位高雄市體育總會匹克球委員會首次結合Pickleball Global 全球匹克球賽事積分認證最大網站，讓選手參加賽事的同時能贏得積分，使其比賽的勝點積分成為不折不扣的「匹克球國際履歷表」。

▲高雄「奇蹟盃」匹克球公開賽 。（圖／陳昭瑋提供，下同）

▲高雄「奇蹟盃」匹克球公開賽 。（圖／陳昭瑋提供，下同）

協會總教練楊浤進表示，「目前五大洲共計242國家採用Pickleball Global全球賽事積分認證系統，這次很榮幸受到Pickleball Global網站負責人邀約加入平台聯盟，未來國外選手也可以透過公開的賽事平台來高雄參加比賽，累積自己的積分，而高雄選手也不用為了積分遠渡重洋到國外比賽，可說是高雄在地匹克球運動與世界接軌的一大步。」

該協會負責與這項系統、也具備藝人身份的球員陳昭瑋表示，這項系統最大的潛力就是能在未來辦理國際大型比賽時順利完成行政作業，並運用系統迅速排定賽程，讓所有賽事資訊公開透明，讓地方性的比賽從此脫胎換骨變成國際規格的體育賽事。比賽當天系統則由競賽組長 涂旻宏連同林洸賢教練全程把關操刀，幾乎所有參賽選手皆以英文姓名註冊，比賽檢錄也以英文叫號，預備未來承辦國際賽事的基本功。

這次參賽球員莊秀玉表示，「在報名比賽之前，知道每贏一場賽事就能夠獲得積分，對選手的士氣有很大的鼓舞，很高興在女雙2.0項目與鄭伊玲選手搭檔並順利擊敗對手獲得金牌，成功展現高雄匹克球媽媽團的堅強實力。」

這次的賽事也獲得長久支持匹克球運動的「陳美雅議員服務處」及「旺來興食品公司」冠名贊助，另有「久奈司體育用品有限公司」贊助參賽選手參加獎品、「茗浤國際有限公司」贊助美國公開賽指定Franklin比賽用球，整個賽事熱鬧滾滾，讓參與賽事的選手都讚嘆不已。

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