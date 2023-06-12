女爬玉山「攀上登山口石碑」！照片被罵翻：是大忌　玉管處回應了

▲女子被山友目擊，爬上3公尺高的玉山登山口石碑，玉山國家公園管理處回應了。（圖／翻攝自登山通報站）

記者趙蔡州／綜合報導

一位山友近日在玉山塔塔加登山口目擊，有女子疑似為了拍攝網美照，在另外2名友人的協助下，爬上放置在登山口處約3公尺高的「玉山登山口石碑」，引發網友撻伐。對此，玉山國家公園管理處表示，由於女子只有攀爬，沒有破壞行為，沒有開罰法源，但不排除聯絡該女子進行勸導。

山友在臉書「登山通報站」貼出一張照片，拍攝地點位在塔塔加登山口，照片中一名女子疑似為拍攝網美照，爬上了放置在現場的「玉山登山口石碑」，另外2名身穿黃色、藍色上衣的友人則在下方做安全防護，由於石碑大約3公尺高，一旦失蹤跌落，後果恐不堪設想，讓他看了忍不住驚呼「可以這樣？」

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其他網友看了女子的行為後紛紛表示，「摔死又算山難嗎」、「這行為，看了很不舒服」、「沒違法但觀感不佳」、「不良的示範不可取」、「攻頂後發現自己下不來」、「沒違法，但可能很快就會修法了」、「登山者大忌」、「出事又要國賠」、「爬上去是要證明什麼」、「真的沒水準」。

▲網友表示，女子的行為是登山者大忌。（圖／翻攝自登山通報站）

針對女子攀爬石碑的行為，玉山國家公園管理處指出，由於女子只有攀爬，沒有破壞行為，無開罰法源，但不排除聯絡該女子，要求對方說明攀爬動機與勸導。玉管處同時也在臉書粉絲團勸導，照片讓人看了捏了一把冷汗，請大家千萬不要模仿，「好好地站在石碑旁邊拍照，可以拍出大長腿，還能顯臉小！」