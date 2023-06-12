古人視力太神　考古發現「清朝作弊衣」用老鼠鬚抄寫4萬字



▲考古發現清朝作弊衣，用老鼠鬚抄寫4萬字。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

說起作弊，其實從古至今一直都有，現代有不少考生利用高科技手段作弊，而在古代社會，其實作弊的手段，也是令人咋舌的。大陸一則關於考古發現清朝考生作弊服的新聞近日衝上了熱搜，引發網友的關注和討論，因為這件衣服上面，竟滿滿抄寫了超過4萬字，讓網友直呼古人作弊也太誇張了。

綜合陸媒報導，本次考古發現的是清朝科舉考試時一位考生穿著的衣服，專家們從上面發現有密密麻麻的東西，以為是花紋，結果仔細研究之後，大為震驚。通過放大鏡觀看，發現那些密密麻麻的痕跡全部都是字跡，也就是整件衣服都是那位考生為了應對考試而帶進去的小抄。

經過研究發現，這些小字全都是用老鼠鬚寫成的，非常隱蔽，而且字非常小，大約只有一粒米的大小，就可以蓋住6個字，整個衣服上的字算下來，超過了4萬個字。更神奇的是，這些字不是亂寫的，而是分門別類區分，包含62篇不同類型的優秀範文。更讓專家佩服的是，用放大鏡仔細看每一個字，甚至可以看到字的筆鋒。

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對此，不少網友表示，「真的是太厲害了，古人作弊也這麽厲害的嗎？這麽小的字都看得見，古人的視力也是無敵，我想可能是因為沒有手機玩的緣故吧。」而且從這麼多字和工整程度，以及需要找尋這麽多的範文來看，考生肯定花了很大的功夫，看來古人作弊也很卷啊。

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