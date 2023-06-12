打女人OK？「這國」33％年輕男性認為：偶爾「手滑」可接受

▲33％德國年輕男性認為，對女性施暴是可以的。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日德國兒童慈善機構（Plan International）對該國18至35歲的千名男女進行一項調查，33％的男性認為，與伴侶爭吵時，偶爾「手滑」施暴是可接受的。

據《CNN》報導，該機構近期針對德國18-35歲的各1000名男女進行調查，34%男性承認過去曾對女性施暴，因為要灌輸她們學會尊重。33%的人表示，與伴侶爭吵時，偶爾「手滑」施暴是可接受的。該調查結果發表在地區性報紙上。

德國聯邦平等組織在推特發文說，這調查結果令人震驚，1/3年輕男性覺得對女性施暴沒錯，這迫切需要改變。提倡性平的聯邦男性論壇的卡斯納（Karsten Kassner）也呼籲，要盡快改革因為問題很大。

調查發現，一半的男性不想與擁有多個性伴侶的女性發生關係，20%女性也同意這說法。不僅如此，男女對一段關係的期望也差很大。52%男性想要家庭主婦模式，他們出外賺錢，而育兒和家務交給女性；不過，超過2/3的女性不同意此看法，她們希望能建立平等關係。此外，48%受訪者表示，他們不喜歡在公共場合曬恩愛的同性戀，因為會感到不安。

根據德國聯邦刑事警察局（BKA）數據，2021年德國有11.5萬名女性成為伴侶施暴的受害者。據了解，德國是歐洲國家中，女性遭殺害機率最高的國家之一，據德國聯邦刑事警察局數據，這問題在疫情大流行期間最嚴重。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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