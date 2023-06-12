　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史上最棒畢業典禮致詞！北一女校長講不到10分鐘...逼哭全場

北一女近日舉辦畢典。（示意圖／報系資料照）

▲北一女近日舉辦畢典。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

6月是鳳凰花開的季節，是學生們說再見的日子。作家王蘭芬近日參加北一女女兒的畢業典禮，而校長陳智源不到10分鐘的致詞，卻讓她和幾名家長媽媽都聽到哭，直呼這是「史上最棒畢業典禮致詞。」

王蘭芬在臉書發文說，陳校長每次的致詞、講話和給同學的信，都顛覆她對大人愛打官腔的印象，「今年校長對81屆北一女畢業生說的話，是阿芬閱聽史上最棒的一場致詞。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳智源說，「人們總是習慣相信自己想相信的，看見自己想看見的，說出自己以為正確的。雖然柯南常告訴我們『真相只有一個！』，但是他忘了說，這世界上，柯南不只一個。」在網路時代每個人都覺得自己是柯南，這可視為民主社會的進步，但如果言論自由失去分寸就會有紛爭，「很多時候，人們總是過度放大已知的已知，漠視已知的未知，然後完全沒意識到這個世界上有太多未知的未知。」

陳智源說，「博學、審問、慎思、明辨、篤行，是校長今天要送給畢業生的10個字，它能幫助你看清楚事情的本質，並且帶領你往良善的方向前進，成為更好的大人。同時，它也可以幫助你，上大學後不會輕易就被炎上。」

陳智源指出，4年前，他在遴選北一女校長時，被問到要怎麼幫助學生得到幸福，當時他楞了幾秒，「如今，我完全理解，高中教育的重要目標，是確保畢業的學生能擁有追求幸福的能力，而且，不只是追求自己的幸福，還要追求眾人的福祉。」

陳智源強調，他掛念的不是台大放榜沒，「而是我的學生能否成為一個正直的人，能否成為被需要的人，能否成為願意承擔更多責任的人。我總認為一個幸福豐盈的人生，是在自己追逐夢想的過程中，還能看見別人的需要，願意為別人留個位置。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
男大生硬上酒醉女同學！還問同床閨蜜：能試試嗎　狼母「幫提親」下場曝
航班因救人延誤3hr　陸男等太久機上大鬧…乘客怒轟：滾下去
家裡省電不開冷氣…人妻熱到全裸晃來晃去　尪崩潰：椅子都黏黏的

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
史上最棒畢業致詞！北一女校長講不到10分鐘...逼哭全場
快訊／朱學恒發聲！　到地檢署「告自己」
台鐵公司董事爆是強暴犯！　尾隨女同事「摸胸強吻」
不是鍵盤！　醫點名「辦公室最髒地方」
快訊／逾百萬股民嗨翻！　00878股息今入帳
618各家電信優惠一次看！　吃到飽388元「再抽旗艦機」
夜騎北海岸吃肉粽　男大生遭同學追撞亡...父母再議逆轉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「巴比妥」可用於動物安樂死　農委會：曾有獸醫院申報落差遭罰

台鐵勞工董事曾「對女同事摸胸強吻」　工會：都幾十年前的事了

嘉藥分享自我用藥照護　為邁入超高齡社會盡一份心力

史上最棒畢業典禮致詞！北一女校長講不到10分鐘...逼哭全場

台鐵公司董事有前科！曾尾隨女同事「摸胸強吻」還嗆：你去告啊

違規帶豬肉製品入境「挨罰20萬」暴增267件　防檢局執行100%檢查

幼兒園餵藥案延燒！全教總批新北官僚傲慢　毀了全國教保員尊嚴

發燒一整天！才看診回家「男友1句話」讓她心寒了　一票勸放生

超神心理測驗已上線！一分鐘揭露你最感冒的職場人設　兩招解救不適

十大死因年輕族群「自殺死亡率躍升」！　心健司揭3大原因

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

張清芳親Ella：是我接班人！　見她露美背「直接摸下去」

張清芳邀瘦子「被公司打槍」！　他笑：稍微感受到一點冷漠XD

部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　幼兒園餵藥是烏龍？新北回應了

鄭容和嘴甜喊「最愛的城市是台北」　中文獻唱《Checkmate》自認「最擅長跳舞」

「巴比妥」可用於動物安樂死　農委會：曾有獸醫院申報落差遭罰

台鐵勞工董事曾「對女同事摸胸強吻」　工會：都幾十年前的事了

嘉藥分享自我用藥照護　為邁入超高齡社會盡一份心力

史上最棒畢業典禮致詞！北一女校長講不到10分鐘...逼哭全場

台鐵公司董事有前科！曾尾隨女同事「摸胸強吻」還嗆：你去告啊

違規帶豬肉製品入境「挨罰20萬」暴增267件　防檢局執行100%檢查

幼兒園餵藥案延燒！全教總批新北官僚傲慢　毀了全國教保員尊嚴

發燒一整天！才看診回家「男友1句話」讓她心寒了　一票勸放生

超神心理測驗已上線！一分鐘揭露你最感冒的職場人設　兩招解救不適

十大死因年輕族群「自殺死亡率躍升」！　心健司揭3大原因

IEAT跨越75週年全球經貿論壇　7國15位專家為全球經濟及永續把脈

沒壞沒施工！租屋妹洗澡「被關水2次」　全場驚嚇：超危險

湯志偉不捨女兒出嫁哭了　叮嚀「23歲女婿」：不愛了請把她還給我

冰球樂團效仿AV女優辦感謝祭！　交杯酒、SM項圈整套全來了

5566不合體真正主因…王少偉全說了！　剩3人開演唱會：還是有聯繫

誰爆餵藥案家長4月打1999？　張宏陸：我們好像沒人提到

巧克力控要搶吃！　GODIVA最新「2款巧克力流心雪糕」來了

獨／陰間至尊坐鎮5億高生中靈前　「黑令旗」出馬對兇手展開復仇

高雄下酒菜料理競賽回歸　B.T.O.D子賢、梁舒涵擔任主持人

林飛帆「性平大失分」還參選到底　王鴻薇笑了：最好是不要換

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

生活熱門新聞

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

滯留鋒將報到全台濕整周！3重點5變化一次看

使用LINE「1功能」他嘆沒禮貌！一票反推爆

「可以和妳打X嗎？」議員控名嘴性騷擾

進全聯「她必滾屎」　全場認證：逛這1地方也順暢

前輔導長轉戰AV先喊卡　男友：妳露一點沒差！不然怎賺錢

5縣市豪大雨！「滯留鋒+西南氣流」明襲加劇　全台下一周

新冠大爆發！　「天選之人醫」提8建議

快訊／大雷雨警報！　高屏防劇烈降雨、雷擊

威力彩連15槓！今晚飆5.5億　4星座4生肖財運旺

1家具「爬滿塵蟎+細菌」　醫：趕快洗

前輔導長「沒想到人生中最乖決定，以最叛逆方式出場」

阿嬤養的？人妻見巨肥蜈蚣嚇到棄車

台灣西南方「一大坨水氣」　可能影響7-10天

更多熱門

相關新聞

公司「做4休3」實施1個月　老闆：不自律員工很混

公司「做4休3」實施1個月　老闆：不自律員工很混

之前週休3日的議題廣受大家討論，而在歐美許多公司企業已進行實驗，成效良好。不過，近日大陸一家公司「做4休3」1個月，老闆表示，不建議其他公司模仿，因為有員工很混。對此，學者也有話要說。

打女人OK？德國33％年輕男性認為偶爾施暴可接受

打女人OK？德國33％年輕男性認為偶爾施暴可接受

煎蛋上滿滿大蟑螂！他11分鐘嗑光曝口感...網驚呆

煎蛋上滿滿大蟑螂！他11分鐘嗑光曝口感...網驚呆

廚房蟑螂到處爬！人妻曝婆婆衛生習慣差崩潰

廚房蟑螂到處爬！人妻曝婆婆衛生習慣差崩潰

12星座12～18日周運出爐！牡羊、處女愛情事業雙得意

12星座12～18日周運出爐！牡羊、處女愛情事業雙得意

關鍵字：

北一女王蘭芬陳智源周刊王

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠曬超音波照孩子的爸身份曝

Jennie巡演唱到一半「下台離場」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

同學「連打3通電話」惡整郭台銘　郭董高EQ回應

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

4童墜機後雨林求生40天　全靠13歲小姊姊

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

iPhone 15全價格大漲　「頂規1TB版」破5.5萬元

滯留鋒將報到全台濕整周！3重點5變化一次看

男星突肚痛送醫搶救「昏迷20天病危」！

使用LINE「1功能」他嘆沒禮貌！一票反推爆

更多

最夯影音

更多
江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我
大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

天母停車場小孩掉落坑洞

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面