史上最棒畢業典禮致詞！北一女校長講不到10分鐘...逼哭全場

▲北一女近日舉辦畢典。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

6月是鳳凰花開的季節，是學生們說再見的日子。作家王蘭芬近日參加北一女女兒的畢業典禮，而校長陳智源不到10分鐘的致詞，卻讓她和幾名家長媽媽都聽到哭，直呼這是「史上最棒畢業典禮致詞。」

王蘭芬在臉書發文說，陳校長每次的致詞、講話和給同學的信，都顛覆她對大人愛打官腔的印象，「今年校長對81屆北一女畢業生說的話，是阿芬閱聽史上最棒的一場致詞。」

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陳智源說，「人們總是習慣相信自己想相信的，看見自己想看見的，說出自己以為正確的。雖然柯南常告訴我們『真相只有一個！』，但是他忘了說，這世界上，柯南不只一個。」在網路時代每個人都覺得自己是柯南，這可視為民主社會的進步，但如果言論自由失去分寸就會有紛爭，「很多時候，人們總是過度放大已知的已知，漠視已知的未知，然後完全沒意識到這個世界上有太多未知的未知。」

陳智源說，「博學、審問、慎思、明辨、篤行，是校長今天要送給畢業生的10個字，它能幫助你看清楚事情的本質，並且帶領你往良善的方向前進，成為更好的大人。同時，它也可以幫助你，上大學後不會輕易就被炎上。」

陳智源指出，4年前，他在遴選北一女校長時，被問到要怎麼幫助學生得到幸福，當時他楞了幾秒，「如今，我完全理解，高中教育的重要目標，是確保畢業的學生能擁有追求幸福的能力，而且，不只是追求自己的幸福，還要追求眾人的福祉。」

陳智源強調，他掛念的不是台大放榜沒，「而是我的學生能否成為一個正直的人，能否成為被需要的人，能否成為願意承擔更多責任的人。我總認為一個幸福豐盈的人生，是在自己追逐夢想的過程中，還能看見別人的需要，願意為別人留個位置。」

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