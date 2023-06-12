公司「做4休3」實施1個月　老闆不爽：不自律員工很混

▲公司實施一個月後，老闆建議其他公司不要跟進。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

之前週休3日的議題廣受大家討論，而在歐美許多公司企業已進行實驗，成效良好。不過，近日大陸一家公司「做4休3」1個月，老闆表示，不建議其他公司模仿，因為有員工很混。對此，學者也有話要說。

據《九派新聞》報導，大陸湖南長沙一家公司實施「做4休3」一個月，公司老闆表示，他不建議其他公司模仿，因為有些員工不自律，做4休3都在混。

廈門大學經濟學系一位副教授則回應表示，做4休3提議很好，但在大陸很難推動，極少數能實施的國家，是因為社會福利制度良好。據國家統計局數據，大陸民眾每週工時48.8小時，靠體力勞動的工作根本不可能做4休3。

貼文曝光後，網友紛紛留言「別搞笑了，說的好像公司都能遵守勞基法似的」、「做5休2給我100%工資就行」、「能保證雙休就不錯了，做4休3和4.5工作日都是奢求」、「專家又來了」、「小公司還可以，人一多摸魚的就多了」、「別想太美了，我這邊已經做4休3了，只發4天的薪水，就是變相降薪」。

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