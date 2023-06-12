1天辦完紅白事！新郎「早上葬母」晚上忍痛辦婚禮　新娘反應感動網

▲伊克馬爾早上為母親送葬後，晚上再趕去和妻子舉行婚禮，讓妻子感動不已。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞男子伊克馬爾（Ikmal）3日在婚禮當天突然接獲母親驟逝的消息，於是心懷悲痛的他決定在早上為母親送葬，晚上再遵守諾言與妻子舉行婚禮，讓妻子伊安娜（Ianna Bahari）感動不已。

據當地媒體mStar報導，伊安娜最近在TikTok影片中指出，她與丈夫伊克馬爾原定於6月3日傍晚舉行婚禮，不料伊克馬爾的母親卻在婚禮前驟逝，導致伊克馬爾必須在婚禮當天早上趕去操辦母親的葬禮。

@iannabaharin_ terima kasih jadikan saya isteri awak disaat awak sendiri pun tak kuat. Allah, besar dugaan awak suami. saya janji ada dgn awak sampai bila bila terima kasih sahabat sahabat suami. semoga Allah permudahkan urusan kita semua. ♬ bunyi asal - Ianna

然而，悲痛的伊克馬爾在遭遇母喪後仍堅守承諾，強忍悲痛在當晚迎娶心愛的妻子過門，讓妻子伊安娜感動不已。她在影片中感謝丈夫在面臨巨大考驗時仍願意完成婚禮、娶她為妻，同時還承諾自己將一直陪伴丈夫，一起面對所有困難。

這段影片在TikTok曝光後，迅速引起了網友們的注意，短短數日就累積了逾120萬人觀看。不少網友也為被伊克馬爾在承受喪母之痛時仍堅持履行婚約的行為所感動，紛紛留言安慰他「這是個永生難忘的日子，你在失去摯愛的母親同時，上蒼又為你派來了一位天使」、「願你和妻子能堅強面對一切考驗」。