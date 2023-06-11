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多人死傷！　越南爆2起恐怖槍擊

▲越南爆發槍擊事件，多人死傷。（圖／翻攝自推特）

▲越南爆發槍擊事件，多人死傷。（圖／翻攝自推特）

文／中央社

越南當局表示，大叻省（Dak Lak）有兩處派出所今天發生槍擊事件，造成多人死亡和受傷，但尚未公布確切傷亡人數。

根據越南公安部官網的資訊，6名涉案嫌疑人已被逮捕。公安部官網還寫道，調查人員正在搜查是否有更多嫌疑人。

越南公安部官網的訊息提到，針對大叻省兩處派出所的槍擊事件發生於今日清晨，造成員警、當地官員和民眾在內多名人員死亡和受傷，但沒有提供確切的死傷數據。

法新社目前無法聯繫到越南警方發表評論。

大叻省所在的中部高原（Central Highlands）住有許多少數民族，這裡被認為對越南專制政府而言是敏感地區，且長期以來一直是土地權利等各種問題的不滿情緒溫床。

越南數間國營媒體對於槍擊事件的報導在今天稍早撤下，但數個小時後又重新發布報導。

槍械暴力在越南非常罕見，因為公民持有槍枝是非法的，武器黑市也很有限。

2020年1月，胡志明市（Ho Chi Minh city）郊區一處非法鬥雞賭場有4人遭槍殺身亡。

另一起發生於2016年的罕見槍擊事件中，當時安拜省（Yen Bai）有1名官員在槍殺2名同僚後舉槍自盡。

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