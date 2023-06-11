24歲男酒醉弒父！　「活活打死爸爸」還喊：他被鬼附身

▲ 泰國男喝醉後殺死父親。（圖／翻攝自siamrath）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國農磨蘭普府發生一起悲劇，一名年輕男子黃湯下肚後發酒瘋，竟將父親活活打死，犯案後還謊稱父親是因被鬼附身而死，落網時仍神智不清。

綜合泰媒CH7、《泰國頭條新聞》10日報導，本案發生於農磨蘭普府一間公寓，警方獲報趕到現場，發現一名46歲男性陳屍臥室，臉部及背部受傷，死亡已經過8小時，還在屋內找到死者24歲的兒子，當時處於酒醉狀態，不斷大聲咆哮、胡言亂語，當場被警方拘留。

鄰居透露，死者2年前和妻子離婚，此後便和二個兒子一起住在這間公寓，父子幾乎每天都會一起喝酒，酒醉後經常大吵大鬧，附近居民都見怪不怪。

24歲男嫌據稱患有精神疾病，但不愛吃藥且經常酗酒、吸毒，導致出現幻覺，無法控制自己的行為。他過去就曾用棍棒毆打父親頭部，一度鬧到警察上門制止，但當時父親不以為意。

據報他犯案時喝得爛醉，打死父親後還走到附近的叔叔家借機車，稱要騎車去告訴奶奶，父親是因被鬼附身而死。但由於他平時就經常酒後胡言亂語，當時叔叔並未起疑。

直到後來鄰居發現他父親陳屍屋內，才趕緊打電話報警，而嫌犯被捕時，口中還喊著要報復叔叔一家人。警方目前依酒醉行為失控罪嫌拘留男嫌，待他酒醒再加以訊問，若證據屬實將提出故意傷害致死指控。