　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商要發錢了！取貨爽拿「7元購物金」　限時7天快衝

▲▼7-11取貨送購物金、開放點數折抵網購取貨。（圖／7-11提供）

▲迎接618購物節，7-11推出「取貨送7元購物金」、「開放點數折抵網購取貨」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

618購物節即將到來，就有超商宣布，網購族最愛的「取貨送購物金」活動即將強勢回歸，一連7天登場，只要取貨即可爽拿限量7元超商購物金，加減替荷包省一波；另外，超商還推出業界首創「點數可折抵網購取貨付款」服務，首波開放2大平台使用。

迎接618購物節，7-11推出「取貨送購物金」活動，6/18起至6/24止，網購選7-11取貨就送7元購物金，限量150萬組，且OPEN POINT會員報電話號碼或刷會員條碼，即可直接將購物金存入OPEN POINT APP中，不怕小白單遺失，同時還能節省紙張浪費。

不僅如此，7-11指出，OPEN POINT生態圈自2022年領先同業推出「OPEN POINT點數折抵代收」服務，至今已開通超過20項代收帳單可到7-11門市使用OPEN POINT點數繳納，為滿足618購物節取貨付款更便利，7-11將在6/14起開放OPEN POINT點數折抵功能擴大到「網購取貨付款」服務，首波開放7-11賣貨便、博客來使用，未來也將擴大至各大網購平台合作。

▲▼五桐號。（圖／五桐號提供）

▲五桐號2大飲品買1送1。（示意圖／五桐號提供）

五桐號即日起至6月20日祭出「2大人氣飲品買1送1」優惠活動，優惠品項包括「荔枝冰茶凍飲 」、「仙草凍奶茶 」，期間只要使用外送平台Uber Eats下單即享優惠，趕快開喝去；「荔枝冰茶凍飲」是選用清新茶湯搭配荔枝，再加上Q彈綠茶凍的組合，而「仙草凍奶茶」則超過半杯都是滿滿配料，罪惡爆表。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
LIVE／大學生怎麼了？政大生爆開賣淫公司　郭台銘出席畢典遭
快訊／都是名店！　北市飲冰品抽驗7件不合格
「美國必吃漢堡」快閃登台！　地點、菜單先看
韓美女網紅遭棄屍柬埔寨　曾預告「有神秘影片」
58歲楊繡惠曬超音波照　「孩子的爸」身份終於曝光
快訊／「可以和妳打X嗎？」　美女議員控名嘴：你比朱學恒噁心
快訊／政大生「開賣淫公司」校版徵才　校方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

吃素護地球！慈濟.東購共善推「蔬食餐盒」12日電視、全家同步熱賣

超商要發錢了！取貨爽拿「7元購物金」　限時7天快衝

達美樂外帶披薩天天半價！史上最狂優惠「不限時、不限量」口味任選

學生證掏出來！　速食店「買套餐送薯條」爽吃7天

網友大推必收！「掌上型58金高」超實用！三種願望一次滿足

激推白醬燻雞飯卷、雙重起司海陸焗飯！　超商「5款新鮮食」開吃了

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

張清芳邀瘦子「被公司打槍」！　他笑：稍微感受到一點冷漠XD

張清芳親Ella：是我接班人！　見她露美背「直接摸下去」

部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　幼兒園餵藥是烏龍？新北回應了

鄭容和嘴甜喊「最愛的城市是台北」　中文獻唱《Checkmate》自認「最擅長跳舞」

吃素護地球！慈濟.東購共善推「蔬食餐盒」12日電視、全家同步熱賣

超商要發錢了！取貨爽拿「7元購物金」　限時7天快衝

達美樂外帶披薩天天半價！史上最狂優惠「不限時、不限量」口味任選

學生證掏出來！　速食店「買套餐送薯條」爽吃7天

網友大推必收！「掌上型58金高」超實用！三種願望一次滿足

激推白醬燻雞飯卷、雙重起司海陸焗飯！　超商「5款新鮮食」開吃了

美11歲男童機上突昏迷！土耳其航空急降布達佩斯　送醫搶救仍不治

夜騎北海岸吃肉粽　男大生遭同學追撞亡...父母心痛提再議結果曝

幼兒園餵藥案延燒！全教總批新北官僚傲慢　毀了全國教保員尊嚴

「選贏新北是因為對手太爛」　葉元之曝侯友宜總統大選致勝關鍵

公司「做4休3」實施1個月　老闆不爽：不自律員工很混

謝淑薇法網女雙冠軍　總統蔡英文獲知喜訊賀電肯定

砸百萬辦婚禮「老公竟一夜落跑」　她回家傻眼：東西搬光了

快訊／國3中和段水泥預拌車衝出護欄翻覆！司機受困搶救中

威達爾將離台！樂天桃猿鎖定新洋投　目標6月底前談妥

打女人OK？「這國」33％年輕男性認為：偶爾「手滑」可接受

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

消費熱門新聞

美式賣場瘋傳「神級紫金罐」　女兒遍尋不著問網友才恍然大悟

達美樂外帶披薩天天半價！不限時、不限量

在超商「遇見化學符號」激起化學作用！

全聯全新印花換購！永續精品包0元免費換

限時7天！超商取貨爽拿7元購物金

速食店秀學生證限時吃套餐送薯條

超商「5款新鮮食」開吃！

超商麵包攜手國際金獎瑞穗鮮乳　世界牛奶日必吃幸福烘焙美味

千日醇金高推「史上最萌組合」！

肯德基下殺5折爽吃蛋撻炸雞　還抽曼谷機票

吃素護地球！慈濟.東購共善推「蔬食餐盒」

全台通路優惠快看！眾多品項買1送1

超商美式、拿鐵買6送6只有今天

中華電信「這夏飛太遠」大手筆祭全球雙人來回機票

更多熱門

相關新聞

網購除毛儀違法！妹子「收衛生局信函」傻眼了

網購除毛儀違法！妹子「收衛生局信函」傻眼了

一名女網友上網購入除毛儀，從海外寄送到台灣，某天接到物流電話，被告知居家除毛儀屬於醫療器材，需由醫師操作，被海關查到了，她辦理好退貨手續，以為一切沒事，怎料卻收到衛生局來函，網購除毛儀涉違反醫療器材管理法一案，請她到現場說明，她將整段過程PO上網，勸大家購買前多注意。

限時7天！超商咖啡飲品「買5送2」

限時7天！超商咖啡飲品「買5送2」

超商開賣「檸檬冬瓜珍珠」限時2杯99

超商開賣「檸檬冬瓜珍珠」限時2杯99

超商限定開賣「BLACKPINK聯名OREO」

超商限定開賣「BLACKPINK聯名OREO」

今天就買！超商「人氣茶飲買10送10」

今天就買！超商「人氣茶飲買10送10」

關鍵字：

超商優惠取貨網購購物金

讀者迴響

熱門新聞

Jennie巡演唱到一半「下台離場」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

楊繡惠曬超音波照孩子的爸身份曝

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

4童墜機後雨林求生40天　全靠13歲小姊姊

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

iPhone 15全價格大漲　「頂規1TB版」破5.5萬元

滯留鋒將報到全台濕整周！3重點5變化一次看

同學「連打3通電話」惡整郭台銘　郭董高EQ回應

使用LINE「1功能」他嘆沒禮貌！一票反推爆

國道3車追撞一片黑　他6秒驚險閃避掀驚呼

更多

最夯影音

更多
江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我
大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

天母停車場小孩掉落坑洞

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面