超商要發錢了！取貨爽拿「7元購物金」　限時7天快衝

▲迎接618購物節，7-11推出「取貨送7元購物金」、「開放點數折抵網購取貨」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

618購物節即將到來，就有超商宣布，網購族最愛的「取貨送購物金」活動即將強勢回歸，一連7天登場，只要取貨即可爽拿限量7元超商購物金，加減替荷包省一波；另外，超商還推出業界首創「點數可折抵網購取貨付款」服務，首波開放2大平台使用。

迎接618購物節，7-11推出「取貨送購物金」活動，6/18起至6/24止，網購選7-11取貨就送7元購物金，限量150萬組，且OPEN POINT會員報電話號碼或刷會員條碼，即可直接將購物金存入OPEN POINT APP中，不怕小白單遺失，同時還能節省紙張浪費。

不僅如此，7-11指出，OPEN POINT生態圈自2022年領先同業推出「OPEN POINT點數折抵代收」服務，至今已開通超過20項代收帳單可到7-11門市使用OPEN POINT點數繳納，為滿足618購物節取貨付款更便利，7-11將在6/14起開放OPEN POINT點數折抵功能擴大到「網購取貨付款」服務，首波開放7-11賣貨便、博客來使用，未來也將擴大至各大網購平台合作。

▲五桐號2大飲品買1送1。（示意圖／五桐號提供）

五桐號即日起至6月20日祭出「2大人氣飲品買1送1」優惠活動，優惠品項包括「荔枝冰茶凍飲 」、「仙草凍奶茶 」，期間只要使用外送平台Uber Eats下單即享優惠，趕快開喝去；「荔枝冰茶凍飲」是選用清新茶湯搭配荔枝，再加上Q彈綠茶凍的組合，而「仙草凍奶茶」則超過半杯都是滿滿配料，罪惡爆表。