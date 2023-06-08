限時7天！超商咖啡飲品「買5送2」來了　買拿鐵送美式爽喝

▲7-11今（8）起推出「6大咖啡飲品買5送2」優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

今（8）日是「國際麻吉日」，就有超商推出「國際麻吉日咖啡飲品買5送2」優惠，品項包含買5杯濃萃拿鐵送2杯特大杯美式、買5杯水果茶送2杯檸檬青茶等，趕快買來自己喝或是分享給好朋友。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「國際麻吉日6大咖啡飲品」優惠，今（8）日起至6/14止，品項有「CITY CAFE桂花蘋果風味氣泡咖啡買5杯送桂花蘋果風味咖啡2杯」、「CITY CAFE濃萃拿鐵買5杯送特大杯美式咖啡2杯」、「CITY CAFE蜂蜜拿鐵買5杯送蜂蜜美式咖啡2杯」、「CITY PRIMA大杯精品拿鐵買5杯送中杯冰精品燕麥拿鐵2杯」、「CITY TEA香鑽水果茶買5杯送一顆檸檬青茶2杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買5杯送珍珠奶茶2杯」。

▲最新4款芒果手搖杯開喝。（圖／二口旅茶提供，下同）

二口旅茶4款最新芒果飲品開喝，首推這杯「爆芒奶霜恰恰」，選用芒果冰沙作為基底搭配招牌絲滑奶霜、芒果丁，再加入手工芒果雪酪，口感超豐富，而「爆芒ㄋㄟㄋㄟ恰恰」是芒果果泥結合牛奶、芒果雪酪組合，加碼再喝酸甜系「爆芒優格波波恰恰」，芒果優格加入果泥、寒天晶球製成的芒果波波，每一口都Q彈好吃，最後的「爆芒沙沙恰恰」則是芒果冰沙搭配芒果波波，咀嚼控肯定會愛，即日起正式開賣。

為慶祝新品上市，即日起至7月15日只要購買新品即可抽好運詩籤，詩籤上將隨機呈現「爆」、「芒」、「恰」字樣，若集滿「爆芒恰恰」4字就能免費兌換新品任選1杯，限於9月30日前兌換完畢。

▲4款芒果飲品裡頭都都吸得到滿滿配料。