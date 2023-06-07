終於等到！超商限定開賣「BLACKPINK聯名OREO」　首波限量1200盒

▲7-11開賣黑粉紅亞洲限定版「BLACKPINK聯名OREO」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

BLINK快看過來！席捲全球的「BLACKPINK聯名OREO」，終於要在超商開賣了，首波限量1200盒，外盒還有BLACKPINK隨機簽名印刷，還可享嚐鮮價2件159元，BLINK絕對要收藏。

7-11將在明（8）日起於台北市中正區限定門市開賣「BLACKPINK聯名OREO」，黑粉紅亞洲限定版，首波限量1200盒，夢幻粉色餅乾搭配經典巧克力奶油內餡，外盒還有BLACKPINK隨機簽名印刷，且還可享嚐鮮價2件159元。

▲「BLACKPINK聯名OREO」外層為粉紅曲奇餅，搭配黑色巧克力奶油內餡，單吃或搭配牛奶皆美味。



▲最新4款芒果手搖杯開喝。（圖／二口旅茶提供，下同）

二口旅茶4款最新芒果飲品開喝，首推這杯「爆芒奶霜恰恰」，選用芒果冰沙作為基底搭配招牌絲滑奶霜、芒果丁，再加入手工芒果雪酪，口感超豐富，而「爆芒ㄋㄟㄋㄟ恰恰」是芒果果泥結合牛奶、芒果雪酪組合，加碼再喝酸甜系「爆芒優格波波恰恰」，芒果優格加入果泥、寒天晶球製成的芒果波波，每一口都Q彈好吃，最後的「爆芒沙沙恰恰」則是芒果冰沙搭配芒果波波，咀嚼控肯定會愛，即日起正式開賣。

為慶祝新品上市，即日起至7月15日只要購買新品即可抽好運詩籤，詩籤上將隨機呈現「爆」、「芒」、「恰」字樣，若集滿「爆芒恰恰」4字就能免費兌換新品任選1杯，限於9月30日前兌換完畢。

▲4款芒果飲品裡頭都都吸得到滿滿配料。