超商開賣「檸檬冬瓜珍珠」了！限時2杯99元爽喝　24小時都喝得到

▲7-11將於6/14起開賣最新「CITY PEARL冰檸檬冬瓜珍珠」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣變熱，喝飲料的需求也大增！就有超商即將開賣全新「冰檸檬冬瓜珍珠」，又酸又甜的檸檬冬瓜裡加了Q彈原味黑珍珠，每一口都充滿幸福感，且6/14起至6/27止購買還可享優惠，每日限量2杯99元，等於單杯約50元，一定要把握便宜嚐鮮。

7-11將在6/14起首度推出「CITY PEARL冰檸檬冬瓜珍珠」，嚴選在地冬瓜磚，遵循古法細火熬煮，融合屏東夏季盛產的檸檬提味，喝起來充滿果香、酸甜清爽，再加入Q彈原味黑珍珠，讓整體口感更豐富，是今夏絕對不能錯過的全新滋味。

▲6/14起至6/27止，門市購買「CITY PEARL冰檸檬冬瓜珍珠」可享單杯嚐鮮價55元；OPEN POINT行動隨時取則於同期間推出「CITY PEARL冰檸檬冬瓜珍珠2杯特價99元」。



為慶祝新品上市，6/14起至6/27止，門市購買「CITY PEARL冰檸檬冬瓜珍珠」可享單杯嚐鮮價55元；OPEN POINT行動隨時取則於同期間推出「CITY PEARL冰檸檬冬瓜珍珠2杯特價99元」，每日限量提供，售完為止。

▲最新4款芒果手搖杯開喝。（圖／二口旅茶提供，下同）

二口旅茶4款最新芒果飲品開喝，首推這杯「爆芒奶霜恰恰」，選用芒果冰沙作為基底搭配招牌絲滑奶霜、芒果丁，再加入手工芒果雪酪，口感超豐富，而「爆芒ㄋㄟㄋㄟ恰恰」是芒果果泥結合牛奶、芒果雪酪組合，加碼再喝酸甜系「爆芒優格波波恰恰」，芒果優格加入果泥、寒天晶球製成的芒果波波，每一口都Q彈好吃，最後的「爆芒沙沙恰恰」則是芒果冰沙搭配芒果波波，咀嚼控肯定會愛，即日起正式開賣。

為慶祝新品上市，即日起至7月15日只要購買新品即可抽好運詩籤，詩籤上將隨機呈現「爆」、「芒」、「恰」字樣，若集滿「爆芒恰恰」4字就能免費兌換新品任選1杯，限於9月30日前兌換完畢。

▲4款芒果飲品裡頭都都吸得到滿滿配料。