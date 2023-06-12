餵藥案風暴侯友宜挨打　郭正亮揭問題：身分調整沒做到

▲國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

新北市府面對幼兒園餵藥案挨批處理慢半拍，而做為新北市長的國民黨總統參選人侯友宜遭到各界質疑，未來如何衝擊選情也引來關注。前立委郭正亮說，政治人物要把自己聲勢造起來，侯友宜是在野黨，但他身分調整沒做到。

針對幼兒園餵毒事件，新北市政府連3天召開餵藥案進度說明會， 皆由副市長劉和然主持，侯友宜12日終於出席。侯友宜表示，外面不管風風雨雨，一定要讓司法單位啟動調查，還原事實，但現階段讓孩子安心最需要全力以赴，不管是檢方還是各局處，都希望檢方快速釐清真相，讓家長能夠安心。

郭正亮10日在《TVBS戰情室》指出，新北市政績市民有感，但其他地方的人沒有，所以侯友宜不要以為自己是執政者。做為在野黨要有聲勢，最快就兩個方法，一是表現出重大政策跟執政者的差別，但侯友宜目前沒說清楚；第二 則是要進入作戰模式，「我很多朋友想幫侯友宜，但都找不到哏」，比如說民眾黨主席柯文哲到日本講釣魚島，侯友宜發聲明回應，但現在是影音時代、網路時代，候選人需要不斷地曝光，要有聲音出現才可以讓大家去剪輯。

郭正亮認為，現在的問題是，侯友宜的無趣程度已經跟民進黨主席賴清德差不多，所以在野黨感覺只有民眾黨主席柯文哲。