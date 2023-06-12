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前輔導長轉戰AV先喊卡　男友：妳露一點沒差！不然怎賺錢

.內內頂著前國軍八軍團女輔導長之名進入演藝圈，在成人平台擔任直播主。（圖／侯世駿攝）

▲內內頂著前國軍八軍團女輔導長之名進入演藝圈，在成人平台擔任直播主。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新人陳芮芹（內內）今年5月頂著前國軍八軍團女輔導長之名進入演藝圈，先前因為與男友親密自拍片外流而遭記過除役的她不僅話題十足，也隨即獲得廣大關注。被迫放棄軍旅生活的內內在接受時報周刊CTWANT專訪時坦言：「其實現在部隊裡面風氣沒有以前好，原本就想換跑道，事件發生離役期滿差4個月，賠了5位數的錢，加上原本可領的退伍金，加起來大概損失了10幾萬，還算是微痛轉行。」

當時內內被依「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」處2大過2小過汰除，而與成人直播平台SWAG簽下2年合約入行，她笑說：「就拚拚看，我覺得自己還行，沒什麼偶包，對演藝圈算是有興趣。」也很想上綜藝節目玩遊戲。而原本預告將會大尺度拍攝AV的她，卻在出道後路線轉彎當起直播主，日前3次開播更因上線人數太多一度讓平台當機，還有粉絲抖內8萬元之多，她也自評說：「我不走撒嬌路線，自己會想吐，現在先走心靈交流陪伴路線，服裝尺度目前就是內衣跟比基尼，算是比較『綠播』。」

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內內透露男友相當支持這個決定，「他偶爾會看，還跟我說：『妳露一點沒差，不然這樣怎麼賺錢？』如果那天看我尺度比較大，一定就是聽他的建議，他還說：『以男性的角度妳這麼保守會餓死，穿這樣不行，沒有人想看。』」笑說男友相當有自信，因為能摸得到自己肉體的只有他一人。

內內表示目前仍未辭去原本的工作，平常還在台中當櫃姐。（圖／侯世駿攝）

▲內內表示目前仍未辭去原本的工作，平常還在台中當櫃姐。（圖／CTWANT提供）

幾次直播下來，內內表示：「網友回應還可以，會看我直播的人都滿和善的。」透露唯一比較嚴厲的字眼只是批評長相，「說我很像電影《功夫》裡的齙牙珍，我自己也覺得很像，好像找到親姊」，她也大方透露曾有想說要整牙，但因為價格太高只好先作罷。

現在仍不固定直播的內內，透露自己並沒辭去原本的工作，仍在當櫃姐，有工作邀約才會從台中北上，「現在來台北工作儘量都當天來回」，而因為值班時都戴著口罩，還沒有被粉絲認出來過。對於未來是否會固定時段直播，她則搞笑回覆：「我不是個很有計畫性的人，現在就是媽祖好像有托夢，那就來播。」她考慮一下說：「六、日播好了，留守的還可以看，或是晚上。」

她還自爆有不少粉絲是來自於軍中，也很感謝他們的支持。至於擔任輔導長多年的她是否考慮在莒光日下午直播？她立刻揮手拒絕：「先不要，等一下國防部長震怒怎麼辦？政戰很辛苦，我懂，不要逼他們，他們有他們的壓力，周四下午還要做業務耶！很累。」

對於自己簽約成人直播平台，內內直言沒有事先告知家人：「他們是看新聞才知道，但沒有特別說什麼，我做什麼事情都是先斬後奏，他們知道講也沒有用。」至於未來工作規劃，她透露拍攝AV計畫已暫緩，目前則正在運動增肌，想讓身體曲線看來更健康，未來已有發寫真的計畫，「還在規劃，尺度應該會三點不露」。

沒有偶包的內內，透露自己對演藝圈很有興趣，也不排斥上綜藝節目玩遊戲。（圖／侯世駿攝）

▲沒有偶包的內內，透露自己對演藝圈很有興趣，也不排斥上綜藝節目玩遊戲。（圖／CTWANT提供）

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