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12星座12～18日周運出爐！牡羊、處女「愛情事業」雙得意

（示意圖／pixabay）

▲12星座本周運勢出爐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到6月的第3周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了6月12日至6月18日的12星座的運勢。其中牡羊、處女的整體運勢、愛情、事業在本周的可說是銳不可擋，有相當程度明顯的提升。獅子、天蠍、雙魚則是整體運勢相當不錯。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

上升星座：白羊座

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心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你近期將會充滿挑戰精神，在工作上會帶來新的創意或構思，渴望實現改變。你將展現豐富的精力，專注於自己感興趣的事情上，如戀愛或投資等方面。如果有子女的，建議好好運用你的活力，與他們多溝通和外出遊玩，建立良好的親子互動關係。

上升星座：獅子座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★★

愛情運：★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：你充滿魅力的活躍於各種團體活動，但需要小心你的光芒過於耀眼，因而招惹小人。事業方面，本週人緣運不錯，有可能遇到一位重要的貴人。然而，要小心控制因為社交應酬或家居整理而產生的開支，以免過度花費。感情上會有些紛擾，但是順從你內心的聲音去作決定吧！

上升星座：射手座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你的工作壓力會比較大，工作量相對繁重，同時要小心可能出現的人事糾紛。建議你與合作夥伴多加強溝通，建立良好的互動關係，這樣可以避免小人暗中放箭。在感情方面，單身的射手座可以考慮到外地多走走，藉此可以增強你的戀愛運。

上升星座：金牛座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：愛家的你把更多的精力投入在家庭上，可能會將新元素融入於家居佈置當中，但過程中要有些小意外會發生，請多注意。工作上，與上司之間的溝通時須小心用字遣詞，避免小人背後作祟而引起爭吵。同樣地，團體活動時，也須注意人際關係，盡量保持和諧的氣氛。

上升星座：處女座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：本週，你的焦點將放在事業前景上，將能得到貴人的指引，從而產生新的構思或計劃，為你的事業帶來新的發展方向。對於單身的朋友，本週有不錯的桃花運，可能有機會遇上異國風情的艷遇。藉著機遇和努力，處女座可以在事業和愛情方面獲得積極的成果。

上升星座：摩羯座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：本週是你的勤奮之週，專注於工作上，但也伴隨著較大的壓力和繁忙的社交場合。參與各種活動使開支增加，可能會遭遇小額經濟損失。對於單身的摩羯座來說，這一週有機會遇到自己心儀的對象，愛情的火花可能在意想不到的地方閃爍。

上升星座：雙子座

心情天氣：大雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：你在本週活躍度提升，嘴巴更加滔滔不絕，喜歡吸引注意力。工作上也相當忙碌，但要小心過勞導致身體出現問題。因為工作繁忙，情緒容易變得焦躁，說話也較衝動，需謹慎處理工作上的人際關係，避免爭吵，保持冷靜和耐心，將能有效化解衝突。

上升星座：天秤座

心情天氣：多雲

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★

金錢運：★★

運勢分析：天秤座本週有可能因為工作壓力較大，或因為一些瑣事而煩躁。因此，他們會傾向於消費來紓解心情，或是多參加一些娛樂活動。建議需要好好計劃，避免超支而導致破財。同時，戀愛中的你也需要小心與伴侶的溝通，這一週衝突和矛盾較多。

上升星座：水瓶座

心情天氣：多雲

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：你在這週可能面臨著較重的財務壓力，經常發生突發性的破財事件，這使你將會容易感到焦慮和煩躁。幸運的是，你在這段時間內會得到一些貴人的幫助，不管是身邊的或來自遠方的都可能給予協助。對於單身的水瓶座來說，這一週可能會出現新的戀愛機會。

上升星座：巨蟹座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：你在本週對於自己的事業或未來前景有著重新思索的想法，但奈何思路不清，未能找到適當的方向，建議與家人或朋友一同享受美食，先放鬆自己，有助於釋放壓力和煩憂。對於戀愛中的朋友來說，可能因為與情人的活動較多，因此可能會有較多的開支。

上升星座：天蠍座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你在本週將全力以赴在工作上取得突破或轉型，儘管過程辛苦，但幸好有貴人提供支援和幫助。與此同時，他們對未解之謎的事物產生了新的興趣，可能獲得了一些新的啟發和洞察力。如果這一週有工作出差的機會，建議保持警覺，注意安全。

上升星座：雙魚座

心情天氣：多雲轉晴

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：工作方面，人際關係呈現轉好的趨勢，與同事之間的合作和溝通更加順暢。建議這段時間可以參與相關的培訓或學習，為未來的工作前途做好準備。此外，近期你將充滿了魅力，吸引異性對你的關注，你不需要太快的拒絕這些關注，多點認識在決定會比較好。

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