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前輔導長「沒想到人生中最乖決定，以最叛逆方式出場」

內內在拍照時露出胸前與手臂刺青，她解釋胸前的刺青是為了紀念生平養過的第一隻狗狗，大方透露全身包括屁股共有三處刺青。（圖／侯世駿攝）

▲內內在拍照時露出胸前與手臂刺青，她解釋胸前的刺青是為了紀念生平養過的第一隻狗狗，大方透露全身包括屁股共有三處刺青。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

25歲前國軍八軍團女輔導長內內轉戰演藝圈成為直播主，她在接受時報周刊CTWANT專訪時透露這段時間的心境轉折，「還可以、還算適應，是還好，畢竟更多的聲音前陣子都出來了，OK啦」，更透露當年從軍主要是考量到家裡的經濟狀況，「本來要唸私立大學光是學雜費就要6萬，最後會念國防大學是因為一學期花費才2萬，另外還有補助，卻沒想到我人生中最乖的決定，最後還是以最叛逆的方式出場」。

內內在拍照時露出胸前與手臂刺青，她解釋胸前的刺青是為了紀念生平養過的第一隻狗狗，此外還有屁股共三處刺青，「國軍雖然規定不能有刺青，但只要沒被發現就好，體檢時也不會特別掀開來檢查」，更表示軍中學長姐不少人都有刺青，算是上有政策下有對策。

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25歲的內內說趁年輕多賺點錢，未來更考慮在台中置產買房。（圖／侯世駿攝）

▲25歲的內內說趁年輕多賺點錢，未來更考慮在台中置產買房。（圖／CTWANT提供）

內內說在擔任輔導長時，自己遇過不少光怪陸離的事件，「曾有一個役男丟垃圾手扭到受傷，我就要打電話去問家長要不要看醫生，帶兵真的很辛苦，每天都還要打給家長，要跟家屬綿密聯絡，很多想要逃兵的人會情緒不穩，還會說我要自殺，這些狀況都只能採用柔性勸說，告訴他們如果逃兵的話，就會延長役期」。

她笑虧自己在部隊素顏不施脂粉，又愛碎碎念，還常會大吼大叫，完全沒有異性緣，「我們在部隊都很像兄弟，完全沒有被別人騷擾過，可能覺得不要惹這瘋女人，還有軍官會算我月經週期，算出來每個月這幾天我的心情會比較不好，不要惹我，還說看到我進辦公室摔鋼盔就知道時間到了」。

身材姣好的內內坦言從軍是為了省錢，也是她人生最乖的決定。（圖／取自內內臉書）

▲身材姣好的內內坦言從軍是為了省錢，也是她人生最乖的決定。（圖／CTWANT提供）

內內透露時任中尉月薪約5萬多，每個月房租、伙食等等開銷大概2、3萬元，3年前正式進入職場工作後開始學習投資理財，「股票是定期定額，但我一定都會買在高點，永遠都是被當韭菜的那個，曾經以為自己是少年股神，結果是超級韭菜」。除股票外，內內說自己很喜歡買金飾，覺得相當保值，「雖然現在金價很貴，但長遠來看是最保值的，覺得投資股票可能會崩盤，而且我很喜歡買黃金，想說有天戰爭可以帶著落跑，方便變現還可以換食物」，現在擁有金項鍊、金戒指、金手環等等，總值大約10萬左右，更想趁年輕多賺點錢，未來考慮在台中置產買房。

與男友感情穩定，內內說自己不急婚，「我喜歡在一起很久，但是不一定要結婚、也不要生小孩，我其實滿怕小朋友的，我應該沒耐心顧小孩，可能會把小孩丟軍校」，笑說現在還沒到要結婚生子的年紀，目前先把家中的狗兒子「小饅」顧好就好。

勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995。

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