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領愛心便當、關切被攔檢妻惹議　法官施志遠轉任律師施展抱負

▲前台南地院法官施志遠（右）轉任律師，並慶祝律師事務所開幕，捐1百個愛心便當給竹仔店海產店老闆歐光榮，分發給弱勢族群。（圖：民眾提供、竹仔店海產店歐光榮提供）

▲前台南地院法官施志遠（右）轉任律師，並慶祝律師事務所開幕，捐1百個愛心便當給竹仔店海產店老闆歐光榮，分發給弱勢族群。（圖：民眾提供、竹仔店海產店歐光榮提供，下同）

記者林悅／台南報導

於2018年底遭人投訴領免費愛心便當、2022年因妻子機車車燈涉改裝，被警攔檢告發時到場關切的台南地院法官施志遠，因爭議事件影響與生涯規劃關係，施志遠2023年3月辭去法官換跑道從事律師，並誓言做1位公益律師，近日其律師事務所開幕，他捐出百個愛心便當、決定「從哪裡跌倒，就要從哪裡站起來」。

▲前台南地院法官施志遠（右）轉任律師，並慶祝律師事務所開幕，捐1百個愛心便當給竹仔店海產店老闆歐光榮，分發給弱勢族群。（圖：民眾提供、竹仔店海產店歐光榮提供）

施志遠律師事務所開在台南安平區育平路，他與同樣擔任律師的國中同學梁家瑜，在同1棟透天房宅各開獨立的事務所，但有些合署辦公味道。施志遠說，與同學的律師事務所各自獨立運作，但遇有彼此較為專長的訴訟案類，會相互支援辦案。

面對過去的爭議案，施志遠坦言他在法官位子，較難盡情抒發自己委屈，妻子騎他的二手機車被員警攔檢指改裝車燈顏色，因他是車主才到場說明，他買二手車時當時未驗車沒發現，車燈是前手車主改裝的，非並是他所為，為了這事，台南地院法官自律委員會與院長，將他送司法院評鑑。

施志遠說，其實2023年3月中旬，司法院法官評鑑委員會已決議「未達違反法官倫理規範情節重大情形，請求評鑑不成立」；但移請台南地院院長依法官法做成書面警告的職務監督處分。不過，他於3月1日辭去法官職務已獲准生效。

現年近40歲的施志遠說，他在2013年考上司法官，之前從清大科技法律研究所畢業後，就考上律師與高考法制人員，曾在監察院做過2年調查員，接著考上司法官後就受訓、轉任南院法官，分別歷練刑事金融庭與民事庭，並領有醫療專業法官證照與家事專業法官結訓證書，公職歷練已有10年，幾年前他即有換跑道的念頭，他在機車攔檢爭議發生後，就決定離開法官工作，展現抱負。

施志遠說，他自己的個性較活潑、外向，有話直言，較不適合需要行事保守、內斂性格的法官職務，且法官受到不告不理的拘束，難主動將法律所學，延伸到社會各角落，所以換跑道做能主動幫助他人的律師工作，對自己來說，職場人生可能變得更寬廣、有意義。

▲前台南地院法官施志遠（右）轉任律師，並慶祝律師事務所開幕，捐1百個愛心便當給竹仔店海產店老闆歐光榮，分發給弱勢族群。（圖：民眾提供、竹仔店海產店歐光榮提供）

施志遠指出，因為律師可接觸到社會各層面的民眾，真正體現司法為民，此次慶祝其事務所開幕，也捐贈1百個愛心便當給他多年前領愛心便當的南區「竹仔店」海產店做公益行善，他強調：「從那裡跌倒，就要從那裡站起來」。

施志遠說，他承諾為落實平民法律服務，即日起接受清貧民眾免費法律諮詢，誓言做1位公益律師；他期盼自己透過豐富的公職經驗，秉持對於法律操作的嫻熟與實務運作之精準判斷，為當事人做出最妥善的法律專業建議，捍衛爭取法律上最佳利益。

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