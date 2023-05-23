IG爽炫富鼓吹投資「CM100」　4主嫌收押禁見、保時捷雙B車遭扣

▲新北地檢署。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



中央社

詐騙集團自行創造根本不存在的虛擬貨幣「CM100」，並透過IG與臉書貼炫富生活宣傳可快速致富，吸金超過千萬元。新北地檢署日前聲押禁見曾姓男子等4名主嫌獲准。

檢警調查，曾男、許姓女子、鍾姓男子與吳姓男子等人去年以自行捏造的應用代幣「CM100」投資方案為名義，利用CM100白皮書不實資訊與話術，在社群網站Instagram、臉書（Facebook）營造自己因投資成功而年輕多金、可以經常出國等假象，吸引希望快速致富的民眾探詢，再施用詐術使民眾購買。

檢警調查，犯嫌在過程中謊稱這是「Defi複利儲蓄計畫」，並以「財富密碼」「開除老闆計畫，自己做老闆，不看別人臉色就能賺到很多錢」「年輕就要投資」 「正統的合約、現貨、幣安交易所、DEFI加密貨幣投資」等話術招攬民眾投資，目前清查共7人受害，金額達新台幣1000餘萬元。

新北地檢署17日指揮警方搜索犯嫌位於新北、桃園、台中與彰化住家等，查扣不法所得約新台幣40萬元、美金2萬元、人民幣1萬7900元與價值約新台幣22萬元的虛擬貨幣1批、保時捷2輛、賓士及BMW汽車各1輛、名牌手錶與包包等，拘提9人到案說明。

檢察官複訊後，認被告曾男、許女、鍾男與吳男等4名主嫌共同涉犯刑法加重詐欺取財、銀行法非法經營銀行業務及多層次傳銷管理法等，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向新北地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘5名被告則各以新台幣2萬元交保。