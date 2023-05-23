　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

IG爽炫富鼓吹投資「CM100」　4主嫌收押禁見、保時捷雙B車遭扣

▲▼新北地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北地檢署。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

中央社

詐騙集團自行創造根本不存在的虛擬貨幣「CM100」，並透過IG與臉書貼炫富生活宣傳可快速致富，吸金超過千萬元。新北地檢署日前聲押禁見曾姓男子等4名主嫌獲准。

檢警調查，曾男、許姓女子、鍾姓男子與吳姓男子等人去年以自行捏造的應用代幣「CM100」投資方案為名義，利用CM100白皮書不實資訊與話術，在社群網站Instagram、臉書（Facebook）營造自己因投資成功而年輕多金、可以經常出國等假象，吸引希望快速致富的民眾探詢，再施用詐術使民眾購買。

檢警調查，犯嫌在過程中謊稱這是「Defi複利儲蓄計畫」，並以「財富密碼」「開除老闆計畫，自己做老闆，不看別人臉色就能賺到很多錢」「年輕就要投資」 「正統的合約、現貨、幣安交易所、DEFI加密貨幣投資」等話術招攬民眾投資，目前清查共7人受害，金額達新台幣1000餘萬元。

新北地檢署17日指揮警方搜索犯嫌位於新北、桃園、台中與彰化住家等，查扣不法所得約新台幣40萬元、美金2萬元、人民幣1萬7900元與價值約新台幣22萬元的虛擬貨幣1批、保時捷2輛、賓士及BMW汽車各1輛、名牌手錶與包包等，拘提9人到案說明。

檢察官複訊後，認被告曾男、許女、鍾男與吳男等4名主嫌共同涉犯刑法加重詐欺取財、銀行法非法經營銀行業務及多層次傳銷管理法等，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向新北地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘5名被告則各以新台幣2萬元交保。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
9縣市升級「豪雨警報」
大雨亂航班！飛機「降落5次」旅客狂吐　落地瞬間爆掌聲
大王具足蟲拉麵引爆話題！　店家粉專藍勾勾刷一排
班傑曝分手劉雨柔原因！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

IG爽炫富鼓吹投資「CM100」　4主嫌收押禁見、保時捷雙B車遭扣

台中男加LINE「3小時海賺1600萬」　提錢匯款驚覺被詐百萬

快訊／土城民宅2樓外牆倒塌　1樓小吃攤「天降碎石」嚇壞食客

快訊／北市夜間2起路樹倒塌　砸中4車「1人緊急送醫」

5億高中生「剛考上大學」婚後墜樓亡　校方驚訝：他有喜歡的女同學

一通車貸電話打給爸　女兒被家人連累…從此跌進債務漩渦

快訊／數據管理資料庫暗中來台挖角　陸企在台負責人20萬交保

5億高中生墜亡！擁北屯30房產　專家爆：都是熱門點每坪上看百萬

醫美診所判賠枉死美容教母371萬　法官認定醫害命　還毀病歷滅證

人妻被襲臀怒告性騷　色阿北「這原因」獲不起訴

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

夏姓地政士父子現身！　「出動6刑警」陪同出庭

IG爽炫富鼓吹投資「CM100」　4主嫌收押禁見、保時捷雙B車遭扣

台中男加LINE「3小時海賺1600萬」　提錢匯款驚覺被詐百萬

快訊／土城民宅2樓外牆倒塌　1樓小吃攤「天降碎石」嚇壞食客

快訊／北市夜間2起路樹倒塌　砸中4車「1人緊急送醫」

5億高中生「剛考上大學」婚後墜樓亡　校方驚訝：他有喜歡的女同學

一通車貸電話打給爸　女兒被家人連累…從此跌進債務漩渦

快訊／數據管理資料庫暗中來台挖角　陸企在台負責人20萬交保

5億高中生墜亡！擁北屯30房產　專家爆：都是熱門點每坪上看百萬

醫美診所判賠枉死美容教母371萬　法官認定醫害命　還毀病歷滅證

人妻被襲臀怒告性騷　色阿北「這原因」獲不起訴

符合業界預期　陽明傳出與現代重工簽5艘LNG雙燃料船訂造合約

浩克爆走遭猛敲12棍！作家揭影片「7大關鍵」：警察是朝頭部攻擊

父女搭小黃多走20公尺　抓狂賴車上32小時「尿騷味飄出」運將崩潰

IG爽炫富鼓吹投資「CM100」　4主嫌收押禁見、保時捷雙B車遭扣

星宇降落遇亂流「像坐大怒神」！旅客尖叫嚇到哭　驚險第一視角曝

快訊／狂炸大雷雨「國家警報」半夜響起　豪雨擴大13縣市紅爆

松田康博看G7峰會：台海和平穩定重要性已升格

親烏團體「自由俄羅斯軍團」攻擊俄邊境　宣布解放城鎮、結束獨裁

台中男加LINE「3小時海賺1600萬」　提錢匯款驚覺被詐百萬

「國造潛艦」下半年要下水　國防部：明年5月變今年9月

鸚鵡「忙巡菜色」不理受傷媽　見爸碎唸補親親：偶有關心

社會熱門新聞

即／男大生騎車撞千萬賓利 　ICU搶救中

北市路樹倒塌　壓4車1人送醫

還原飛龍瀑布奪命溯溪！隊伍前段4人被沖走

撞擊畫面曝！22歲男大生慘撞千萬賓利

5億學生亡　校方：他有心儀女同學

5億高中生配偶結束庭訊　被問「真的愛他嗎」反應曝

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

土城民宅2樓外牆倒　小吃攤天降碎石

一通電話　她被家人連累跌進債務漩渦

板橋電箱爆炸2853戶秒停電　肇事者是牠

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

5億高中生擁30房產墜亡　專家：都是熱門地點

鸚鵡電桿炸出火花　台電2原因不求償

金門大批走私菇被扔海中　網傻眼：海水菇菇湯？

更多熱門

相關新聞

麥克雞塊助攻騙詐團　車手再約麥當勞慘了

麥克雞塊助攻騙詐團　車手再約麥當勞慘了

何姓女子先前透過社群網站臉書廣告、加入某通訊軟體LINE群組，遭其中「投資顧問」指示砸下111萬元購買虛擬貨幣「泰達幣」，事後發現受騙後報警求助；警方與何女合作，15日趁其與詐騙集團成員在南投市麥當勞面交款項時埋伏，順利逮捕車手劉姓男子到案，訊後依詐欺等罪嫌移送法辦。

台南女工程師投資虛擬貨幣被詐近千萬

台南女工程師投資虛擬貨幣被詐近千萬

新手媽媽用一招智取假名師炒股詐團

新手媽媽用一招智取假名師炒股詐團

加密交易所Bittrex破產！　金管會：在台灣沒登記

加密交易所Bittrex破產！　金管會：在台灣沒登記

遭美證交會指控　加密貨幣交易所Bittrex聲請破產

遭美證交會指控　加密貨幣交易所Bittrex聲請破產

關鍵字：

虛擬貨幣CM100

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

即／雷電移入　升級豪雨警報9縣市

愛愛到一半突軟？她警告「1個動作」害陽痿

今越晚雨越大！2條件助瑪娃成強颱

即／大雷雨狂灌　桃竹深夜發淹水警報

班傑曝分手劉雨柔原因：沒有心理準備會結束

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

水彈最強時刻！大雨紅爆警戒熱區曝

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！本人發聲了

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

即／男大生騎車撞千萬賓利 　ICU搶救中

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面