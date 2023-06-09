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怕爆！深夜巡視貨櫃隨手拍照　放大驚見「神祕人雙眼發光」猛盯

怕爆！深夜巡視貨櫃隨手拍照　放大竟見「神秘人雙眼發光」盯著看

▲神祕男面露凶光，盯著拍攝者猛看。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT 

詭男貨櫃頂上露凶光！一名泰國男子深夜巡視貨櫃時並拍下檢查畫面給主管，事後卻被告知在其中一個貨櫃頂上，有個雙眼發光且一頭亂髮的詭異男子盯著他看。影片上傳短短3天就獲得160萬次觀看，引發網友熱烈討論。

綜合外媒報導，TikTok帳號「@dy3e0zmockcn」4日發布這段影片，並指他在檢查下屬的照片時，發現其中一張照片「怪怪的」，怎料放大一看，竟看到一個疑似身穿T恤、雙眼發光且頭髮凌亂的男子，站在超過2層樓高的位置，盯著拍攝者看。

上傳者表示，檢查工作會由4個人進行，且只有維修時才會爬上貨櫃，不可能是自家員工爬到上面，更指「我平常是不信神怪的，但我放大照片後一直被這東西困擾，害我整晚睡不著」。這段短短幾秒影片曝光後，立刻掀起網友迴響。

有人認為這一定是鬼魂或怨靈，紛紛留言替拍攝者祈禱、祝福亡魂早早超生；但也有網友覺得這只是員工間的惡作劇，或是剛好拍到入內行竊的小偷而已，兩派網友一時間戰成一團。

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